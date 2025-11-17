DANAS BEZ STRUJE U DELOVIMA 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Isključenja počinju u 8.30 sati
Spisak isključenja struje:
Zvezdara
09:00 - 15:00 BRAĆE MILADINOV: 12-18,22,1-9,15, ĆIPIKOVA: 2-4,1-7, GOSPODARA VUČIĆA: 222-224,239-243, KOSTE ABRAŠEVIĆA: 26-32,33-35, M.PETROVIĆA-ČKALjE: 2-2A, MILUTINA USKOKOVIĆA: 3, ODESKA: 2-4,1-1F/8, SUBOTIČKA: 23,
09:00 - 14:00 KOVAČEVA: 2-6,12,5, MIS IRBIJEVE: 40,45,
Palilula
08:30 - 14:00 ILIJE GARAŠANINA: BB,4-6,4-8,12-26,1-9,13A, MAJORA ILIĆA: 1,5-9, TAKOVSKA: 16-18,22,
Voždovac
13:00 - 16:00 BAČVANSKA: 14,
Čukarica
08:30 - 14:00 MAJDANSKA ČUKARICA: 16,20, PAŠTROVIĆEVA: 15-21,61, RADNIČKA: bb,3-5K, VASE STAJIĆA: 3-5, VISOKA: 22,
Novi Beograd
09:00 - 17:00 DUŠANA VUKASOVIĆA: 16-36A,5B-19,35B-35B, SURČINSKA: 1A-7B, SURČINSKI PUT: 3-3,7e-9ž,17B,261, VINOGRADSKA: 2,36-44A,48-98,102-110,9g,31e-31i,35B-41v, VOJVOĐANSKA: BB,BB,80-152,113, Naselje NOVI BEOGRAD: KROJAČKA: 14, TOKARSKA: 3-7,
08:30 - 12:30 BLAGOJA MARJANOVIĆA-MOŠE: 2-24,7-37, BOCE I JAKŠE: 2-40,3-5, DIMITRIJA GEORGIJEVIĆA-STARIKA: 2-108, DRAGIŠE BRAŠOVANA: 26-60, PARTIZANSKE AVIJACIJE: 7-13, STOJANA ARALICE: 1-163, TRAJKA RAJKOVIĆA: 2-8,1-7, VAJARA ŽIVOJINA LUKIĆA: 18-60,17-55, VASILIJA ĐUROVIĆA-VAKA: 1-71, VELEMAJSTORA BORE KOSTIĆA: 2-40,1-59, Naselje BEOGRAD: DR TEODORA BOROCKOG: 2-60,64-94,1-83,
Obrenovac
08:30 - 12:00 Naselje OBRENOVAC: OBRENOVAC: 0BB, Naselje UROVCI: BREŠTANSKA: 2,6,10,14,22,40,66,268B,278,284-286,290,1-1BB,5-7,11-13,17,23,27,35,47,53,67-69,75,255,263,271-275A,285,289-291,1111-1111BB, NOVA BRESKA: 22,53B, UROVAČKA: 22,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Ulice: 1300Kaplara 129-267 (leva strana), 142-326(desna strana), Nate Đokić 63-75.
Kurir.rs