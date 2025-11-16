Slušaj vest

Društvenom mrežom Fejsbuk kruži obaveštenje da je na Voždovcu u Beogradu nestao beli mačak Cicko, a vlasnici nalazaču nude i nagradu od 1.000 evra.

Na slici se vidi mačak Cicko bele boje koji ima sivu ogrlicu protiv buva i krpelja.

Screenshot 2025-11-16 140017.jpg
Foto: Facebook Printscreen, Udruženje Beta Beograd

 Kurir.rs/Facebook Udruženje Beta Beograd

