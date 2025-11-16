Kućni ljubimac je kao član porodice i njegov gubitak donosi veliku tugu pa vlasnik odmah kreće u potragu.
nestao mačak
NESTAO CICKO, NAGRADA 1.000 EVRA! Očajni vlasnici ne žale para, samo da se mačak vrati kući! Evo u kom delu grada treba da obratite pažnju (FOTO)
Slušaj vest
Društvenom mrežom Fejsbuk kruži obaveštenje da je na Voždovcu u Beogradu nestao beli mačak Cicko, a vlasnici nalazaču nude i nagradu od 1.000 evra.
Na slici se vidi mačak Cicko bele boje koji ima sivu ogrlicu protiv buva i krpelja.
Foto: Facebook Printscreen, Udruženje Beta Beograd
Kurir.rs/Facebook Udruženje Beta Beograd
Reaguj
Komentariši