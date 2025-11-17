Slušaj vest

Dečak Vasilije Arizonović (13) nestao je danas na Zvezdari!

Dečak je poslednji put viđen oko 12 sati u Lošinjskoj Donjoj i od tada mu se gubi svaki trag.

- Izašao je iz kuće u papučama i crvenoj trenerci. Na sebi je imao teget duks - kaže dečakova sestra Natalija.

Vasilije je visok oko 165 centimetara.

Porodica i prijatelji mole za svaku informaciju.

Kurir.rs/Telegraf

