U dva sudara povređeno je čak pet osoba, u sudaru automobila i autobusa oko 21.30 kod Moštanice povređene su dve osobe, a samo pola sata kasnije kod Ikee, u sudaru je povređeno još troje ljudi, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Lekarske ekipe intervenisale su 123 puta, od kojih 17 puta na javnim mestima.

Na Kanarevom brdu došlo je do pucnjave u kojoj je mladić (24) teško ranjen u grudi.

 Za savet telefonom uglavnom su se javljali hronični bolesnici najčešće zbog visokog pritiska.

Kurir.rs/Beta

