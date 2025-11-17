Tokom noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nesreće u kojima je sedam osoba povređeno.
4 SUDARA, 7 POVREĐENIH, PUCNJAVA, KARAMBOL KOD IKEE! Burna noć na beogradskim ulicama
U dva sudara povređeno je čak pet osoba, u sudaru automobila i autobusa oko 21.30 kod Moštanice povređene su dve osobe, a samo pola sata kasnije kod Ikee, u sudaru je povređeno još troje ljudi, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Lekarske ekipe intervenisale su 123 puta, od kojih 17 puta na javnim mestima.
Na Kanarevom brdu došlo je do pucnjave u kojoj je mladić (24) teško ranjen u grudi.
Za savet telefonom uglavnom su se javljali hronični bolesnici najčešće zbog visokog pritiska.
Kurir.rs/Beta
