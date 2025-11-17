Slušaj vest

Predsednik gradske opštine Zvezdara Mihailo Dosković obišao je Uslužni centar u zgradi Uprave opštine Zvezdara – jedan od punktova na opštini u kojem će se građanima pružati stručna pomoć i tehnička podrška prilikom podnošenja elektronskih prijava po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, saopšteno je iz Opštine Zvezdara.

Prema njegovim rečima, Opština spremno dočekuje 8. decembar, od kada će građani moći da podnesu prijave za upis prava svojine na nepokretnostima.

– Građani Zvezdare moći će ove poslove da obave na četiri punkta u našoj opštini. Jedan od njih je Uslužni centar u prostorijama zgrade Opštine, u kojem će građani od početka roka za podnošenje prijava moći da dobiju sve potrebne informacije i podnesu prijave po novom zakonu – rekao je Dosković.

Građani će prijave moći da podnesu i u prostorijama mesnih zajednica: „Novo Mirijevo” (Mirijevski venac 18–20), „Mali Mokri Lug” (Bulevar kralja Aleksandra 532) i „Veliki Mokri Lug” (Nikole Grulovića 14), radnim danima od 8 do 15 časova.

Stupanjem na snagu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, svi građani podnose nove prijave počev od 8. decembra 2025. godine, a prijave će biti moguće podnositi u narednih 60 dana. Podnošenje se odnosi i na one koji su zahteve podnosili po ranije važećim zakonima.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 011/3405-911 i 011/3405-912, radnim danima od 8 do 15 časova.

Vlada Republike Srbije pokrenula je i sajt „Svoj na svome”, gde građani mogu da pronađu najnovije informacije, uputstva i odgovore na najčešća pitanja u vezi sa regulisanjem vlasničkih prava, a za te potrebe otvoren je i broj telefona 011/7773-899, navodi se u saopštenju.