Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u vremenu od 22.00 do 06.00 sati, osetiće sledeći potrošači:

18/19. novembar 2025. godine – u naselju Vinča, potez Vinča-Leštane,

19/20. novembar 2025. godine – u naselju Leštane i na potezu Smederevskog puta, Kaluđerica-Vinča i

20/21. novembar 2025. godine – u naseljima Kaluđerica i Orlovica.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.

Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

