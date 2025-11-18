SPISKU NEMA KRAJA: Delovi 9 beogradskih opština danas bez struje, ali u ovoj je lista radova najduža
Spisak isključenja struje
Stari grad
08:30 - 14:00 HILANDARSKA: 2, KONDINA: 22-26F/8,9-11, MAKEDONSKA: 21-21,31-33, PALMOTIĆEVA: 6-12,13-15, SVETOGORSKA: 2-6,10-12,32-38,46-46,1-5,9,33-37V/1,
Zvezdara
08:30 - 14:00 MILANA GLIGORIJEVIĆA: 78, STRAŽARSKA KOSA: 26-42A,64-66A,11Lj-19,23-25A,29-39, Naselje V.MOKRI LUG: CVETANOVA ĆUPRIJA: 112-116B,189A-191, JOVIJANOVA: 38-46,70,31,37-41, MITKOV KLADENAC: 36-40, VLADIMIRA ĆOROVIĆA: 28-32,31-41,
Voždovac
08:30 - 14:00 KUMODRAŠKA: BB, TEKERIŠKA 1 PRILAZ: 24Đ-24G,90, VOJVODE STEPE: 600-636,642,646-650,678-678B,623A,627-687, Naselje KUMODRAŽ: BOŽIĆNA: 2-30,40-42,46-52,3-53A, JASMINA: 2-42A,1-43, KOVAČKA: 2-8,16-20,1-7A, PROLEĆNA: 4A-12B,16-32A,36-38,5-15, REMETINSKA: 2-22,1-9,13-35, STARE PORTE: 2-6,10-12A,1-27, STEPOJEVAČKA: 2-4,1-13,17-21,25-27, TEKERIŠKA: BB,2-10,14-48,80,90A-90V,1-41V, TOPOLA: 36-42,46-64,27-49,53,59-67, UBSKA: 2-4,8-16,1,5-13, VOĆARSKA: 2-4,1-3,7,
08:00 - 15:00 Naselje RIPANj: PUT ZA PETRINO BRDO: 41, BARICE: 2,6-10,14A-18,86-94,15,79-85A, BRĐANSKA: 38-50A,54-64A,68-94,98-128,132-144A,148-150,154,158-160A,164-174,178,184-184A,188-188B,194,198-200B,206-226,234-242,246,252-254,258-260A,264A-270A,274,278,31A,35-181,185,189-209, ERSKE ALUGE: 15, KRAGUJEVAČKI PUT: 74-76B,82E-86,96-114,222A, MALA RAMAĆA: 36-60,7-11,17-35,41-45,51,87, OSKORUŠE: BB,2,6,14,26,1-5A,13-17,21,25-27,31,59, PALANSKI PUT: 42,52,58-60,31A-43,53,75B, PRVOMAJSKA: 2-2A,6,14-20,7-7A,11-23,29, PUT ZA ALUGE: 4-8,12-22,52,62,70,78B-80,1-7, PUT ZA BOŠNjAKE: 2-36,74,78-78A,88,122-124,128,1-35,73,85-85A,89-91, PUT ZA BOŠNjAKE 2 DEO: 2,12-14,1-7A,13-17A,21A-25, PUT ZA BREST: 2-10,14,1-5,9, PUT ZA BUBANjU: 2-24,28,36-36V,46-52,1-17,21-31,37A-39,43-43B, PUT ZA CRKVINE: 2-18,1-7,11-19, PUT ZA DRENOVAC: 4-8,3-7, PUT ZA DROBNjAKE: 4,8-18,1,7-9,15-19, PUT ZA GRUJIČIĆE: 2-4A,8,14,48-50,56,72-72A,76A,80A,84A-84E,88,7,11-23,39A,73A,79-81,85-87, PUT ZA KOLARUŠU: 2-16,1-9,15A-17,27, PUT ZA KREMENAC: 2-22,26-28,32-34,40-54,1-11,23-31,35-37, PUT ZA LIPE: 183, PUT ZA MANDIĆE: 2-4A,8-14A,1,5-19, PUT ZA MARIĆA KRAJ: 4-14B,22A,30,46,56,5,21-23, PUT ZA PAVIĆEVAC: 20-24V,28-28A,102V,116G-116H,128,132,29-33,39,43, PUT ZA PEĆINE: 2-28,32-42,50-50A,54-56,98-100,1-17,25-25A, PUT ZA PEĆINE 1 DEO: 6-14,1-5, PUT ZA PEĆINE 3 DEO: 8-10, PUT ZA PEĆINE2 DEO: 2,1-3, PUT ZA PEDIĆA VOĆE: 6,10-16,22-24,30,7-9,25,33,43-47,53-55, PUT ZA RAVNI GAJ: 2-22,1-17, PUT ZA SKADRIĆE: 2-8,1-9, PUT ZA STUBLOVE: 6,12,1-11, PUT ZA STUBLOVE 1 DEO: 2,6-8,3,7,89, PUT ZA STUBLOVE 2 DEO: 2-2A,6-12,32,38,46-50,7-9,85,89, PUT ZA STUBLOVE 4 DEO: 2,1-7,11-13, PUT ZA STUBLOVE 5 DEO: 2-2A,12A-14A,20-20,24,28-30,11,17,21-21B,25A-27B,31-33, PUT ZA STUBLOVE 6.DEO: 4-8,14-18,1, PUT ZA TREŠNjU: 38,42-44,52,56-86,57-65,69,79-81, PUT ZA ŽUTI BREG: 6-10,24-28A,34-36,50,13A,17,23,29-37,45-55,61-63,69-75, RIPANj-TUNEL: 4-8,14,24,3,7A-9,35,39, VELIKA RAMAĆA: 2-20,24-30,44,54,86,118-120,1-25,29-37,41-43, ZBEGOVIŠTE: 6,10-12,20-22,26-30,3-3I,15-21,27, Naselje VRČIN: ČIKA LjUBINA: 2-2,1-1C,
08:00 - 15:00 Naselje RIPANj: AVALSKA: 87, IVANA PANDžE: 4-12,16-18,1-17, PUT ZA DROBNjAKE: 2,6,42,46,3-5,11-13,33,37-39,47-55, PUT ZA LIPE: 7, PUT ZA POPOVE LIVADE: 2-6A,10-20,38-44,48,76A-80A,1-1A,5-17,27-29,37,71,75A-77,81,105, PUT ZA TREŠNjU: 0,12A,29,33, PUT ZA TREŠNjU 2 DEO: 8-8B,26,34,3-7,19-21, PUT ZA VUKOVAC: bb,2-8,12-16,1-11,67,75, STARI PUT ZA RALjU: 2-8,3-9,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 ANTIFAŠISTIČKE BORBE : 40A,39-59, BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 48P, MILUTINA MILANKOVIĆA: 28-28,32-34B,
Zemun
09:30 - 14:00 BATAJNIČKI DRUM: bb,1-1A, Naselje ZEMUN: BATAJNIČKI DRUM 1 DEO: 4A-4B, GOVEĐI BROD: 2-2g,8,14,20,3,11,19,23,27-29,
Grocka
08:00 - 15:00 Naselje VRČIN: BRATSTVA I JEDINSTVA: 2-24,1,7-9,13-27, KAJMAKČALANSKA: 58-60,66,70-72,82,86, KAJMAKČALANSKA ČETVRTI DEO: 4-8A,12,20-28,34-36,5-11, KAJMAKČALANSKA DRUGI DEO: 2-10,16-22, KAJMAKČALANSKA PETI DEO: 6-10, KAJMAKČALANSKA PRVI DEO: 2-10,1-7, KAJMAKČALANSKA TREĆI DEO: 6-8,1, KRAGUJEVAČKI PUT: 9-11,381-383,
Sopot
08:00 - 15:00 Naselje BABE: ARANĐELA ILIĆA: 2-6, BORISAVA KAČAREVIĆA: 2-4, BRANKA LAZIĆA: 2,10-18,1, BUDIMIRA KITANOVIĆA: 2-6,10-14,1A-15,19,23, DRAGOLjUBA SPASIĆA: 2-4,8,12,20,24-24,28-34,38,42-44,48,152A,166A,176A,27,31,37-45,51,59-63,67-69,509, DRAGOLjUBA SPASIĆA 1 DEO: 6,26,30-30B,50-52,3-5,49-49B,55, DRAGOLjUBA SPASIĆA 2 DEO: 2,8-10,1,29A, DRAGUTINA BOŠNjAKOVIĆA: 4-6,5-7, DUŠANA MITROVIĆA: 2-8,1-7,11-17,21-29,33-41, KOSMAJSKA: 2-4,10,3, LjUBIŠE KOSTIĆA: 2,1,57A-57G, LjUBIŠE MILIVOJEVIĆA: 6,234,7, LjUBIVOJA KAČAREVIĆA: 2-6,1-17, MILANA MITROVIĆA: 4,8-10,16,20-22,3,7-7A,13-15,21,27,31, MILANA MITROVIĆA 2 DEO: 2,6-10,7B, MILANA MITROVIĆA 3 DEO: 4-6,10,13, MILANA MITROVIĆA 4 DEO: 4-10,18,11,25,29,43, MILANA PETROVIĆA: 4-6,3-5, MILANA RADOSAVLjEVIĆA: 3, MILANA STOJANOVIĆA: 2-2,10-12A,16A-22,26A-26V,36,50,3-5, MILIJANA SIMIĆA: 2,6-12,148A,5-9,13,17-19,23-29,35,45,151A-153, MILISAVA ANTONIJEVIĆA: 2-4,8-12A,3, MILISAVA NOVIČIĆA: 4-6A,10,1-5,11, MILOSAVA MILIĆA: 2-12,1-5, MILOVANA MILINKOVIĆA: ,2-6,10,1,7,11-15, PARTIZANSKI PUT: 2A-10,14-16,20-26,34-42,48-54,58-64,68-72,76-88,92,96,104B,110,114,118-120,124,128-132,138-144,154-160,164-168A,172-174,178,182-186,190-194,198-206,210-222,228-246,250-252,256-258,262,266-278,282-284B,298-300,304-308,312,316-318,322,328-342,346-350,358-364,368-370B,374-378,382-384,388,394,490,584B,1D,11A,131,141A,173A,181A,189,233-235B,265,273,281-281A,285A,455,499,525B,591B, PETRA NOVIČIĆA: 2-4, RADOMIRA RANKOVIĆA: 2A-10A,14-18,1-3,7-13,17,109A, SELIMIRA PEŠIĆA: 2-4,8-30,34,40-44,50-60,1,5,19-23,29,33A-35B,41-43C,231, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA: 2,6,18,5-9,15,21, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 1 DEO: 4,156,162,168,210,222,236,240,1-3A,155-157,161,215, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 2 DEO: 3-5, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 3 DEO: 5,13, VITOMIRA NIKOLIĆA: 2,6-10,120B-120D,238,5-7,11-13,17-19,23-31,35-39,45-51,147, VITOMIRA NIKOLIĆA 1 DEO: 10,3-5, VITOMIRA NIKOLIĆA 2 DEO: 1-3, VITOMIRA NIKOLIĆA 3 DEO: 2-6, VITOMIRA NIKOLIĆA 4 DEO: 1-3, VLADIMIRA KAČAREVIĆA: 2A-4,8-12,140,160,208,139A, ŽIVANA NOVIČIĆA: 2A,1,5-7,11A, ŽIVOMIRA SIMIĆA: 2-8,1-7,11, Naselje DRLUPA: PARTIZANSKI PUT: 2-14,22-24,48,56,1-3A,7-15,23-25,49-51,55, RATKA JEVIĆA: 2-6,10A-16,20,28A-36,40-42,46-48,1-11,15-17,27-41,45-47, SEDMOG JULA: 2-40A,44-50,56-56B,62-66A,76,1-25,29A-33A,37-41B,45A-49A,53B-55, VLASTIMIRA VESIĆA: 4-4A,8B-10,14A-26,30-30G,34-42,48-48A,52-56,60-64A,68-80,84-90,3-3A,7A-21,25-33,41-45,49A-51,57-63,67-71,75-87A, Naselje DUČINA: BAVANSKA: 4,8-16,1,9-11, BOGDANA MILIJANOVIĆA: 4,12,16,3-5,9,13-15, BRAĆE IVKOVIĆ: 2,8-24,28-28B,32-34,1-7,13-15A, DRAGIŠE SARIĆA: 2A-18,1-13, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 4-26,3,11A-23, ĐURE SILjANOVIĆA: 6-22A,26-28,1-7, LjUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 2-8,16-20,24-36,40-46B,50-60C,64-70,74A,78B,90-90A16,1-13,19-21,25-37,41A,83, LjUBOMIRA ŽIVANOVIĆA-BRKE: 16,15, MILIVOJA STEVANOVIĆA-MICE: 2-16,5-15, MILORADA MARKOVIĆA: 12,7, PETLOVAČKA: 2-8,14,11,15-17, SAVE ŽIVANOVIĆA: 22,30-32,38-40A,44-56,19A,23-47, STEVE MILIJANOVIĆA-BADžAKA: 3-3A, Naselje ĐURINCI: BEOGRADSKA: 4-4A,12-16,20-36,40-54A,80A,88,122,126A-128,11-21A,25,29-35,43A-45,49A-57,61-65,71A-73,79-85,89A,97,101A-103,107,111-113,117-123A,127-131,137,143A,147A-153,209A, BRANKOVA: 21A,27A,35, CRNOGORSKA: 4B-8A,12-16,48,3B-17C,21-27,33-35,41Z, JANKA KATIĆA: 4A-16,22,5-9,15-21A, KARADJORDJEVA: ,2-18A,22-46,50-56,60-68,72A-84,90-98,102-108,112A-116A,132,160,360,1-13,17A,23-25,29-31A,35-35B,39-51A,57-85,89-95,99-109,113-115, KOSMAJSKA: 2-6,10,14,18-20,1-3,7-9,15, LjUBIVOJA GAJIĆA: 2,6,10-12,22-30,36A-40,52-52,56-62A,84-124B,128-130,162,1-1B,5-11A,15-19A,23-27A,31-31A,35,39-51A, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-8,3,7-15,19,25, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: ,2-20A,24A-42,46-64,76,190A,208,1G-3,7A-7B,11-27B,31-33A,37A-39A,43-55,81, Naselje MALA IVANČA: AVALSKA: 11,15A,49-51, BEOGRADSKA: 2-2A,8-18,548B-548E,1-5,9-11A,15-25,87, BORAČKA: 2A,6-14,20-22,3-27,303A, BRANE VASILjKOVIĆ: 2,6-12,5-7,11, ČETRNAESTOG OKTOBRA: 2-4,9-11A,15, ČETVRTOG JULA: 2-12,7-9,13,163A, DRUGOG JULA: 4-12,16,24-34,540-542A,602,3,15,27-29,33,55,123-125,541B, ĐURE PUCARA: 2-4,12-18,24-24,552A,3,11-23,27,35,259E, ĐURE PUCARA 1.DEO: 2-8,24-24,1,5, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2-22,26-36,40,46-48,52,56-58,62-86,126,1-51,57-61,65-67,71-87,91-95,99-101,105,111-115A,133, DVADESETDRUGOG DECEMBRA: ,2-8,12-52,56A-64,68-70A,3,7-29,33-51,335A, DVADESETOG OKTOBRA: 2-4,10-12,16,20-34,38,412,422,3-17, GAVRILA PRINCIPA: 12,3,7,11,15-17,51-59,63-65, GROBLjANSKA: 2-6A,10-12,16-18,3-7, KOSMAJSKA: 4-8,12-18,1-3A,7-9, KRAGUJEVAČKI PUT: 4-6,10A,16,20,504,550-554A,562-562,7-7B,11A,17B,111,545-547C,553-555,563, KRAJIŠKIH BRIGADA: 2-26,30-34,44-46,62,550D-552A,562B-564,1-5,9-35,39,55,97-99,259E,559,563-565, LENjINOVA: 2-10,18-22,1,7-9,13-19,25,107B, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: ,4-4A,8-10,14-18,22-38,124,1-23,31-33,109C, NARODNIH HEROJA: 2-24,28,32-40,44,48-64,70,76A,1A-7A,11-17,21,25-27B,35-47,51-65, OHRIDSKA: 16, PARTIZANSKA: 4B-6A,3,9, PROLETERSKA: ,2-6,12-14,18,22-32,36-44,48,54-64,70B,74A,78,370,462,476,480A,1-29B,33-35,41-53,57-59,67-67A,73-77A,81-83,87-89,95, PRVOMAJSKA: 4-6,1C-9B, PUT ZA BARE: 2-12A,16A-22,26,40,64,86,1-5A,11-13,69-71,93,97A,101-101B, PUT ZA MALU IVANČU: 2-32B,36-36A,42-56A,60-64C,68-80,90-90Đ,540A-544,548-550G,590B,624-624,1-7G,11-13,17,21,25-27,47C,55,59-61,87B,121,537A,545-549,555A, PUT ZA PLANDIŠTE: 2-12,18-36,40-44,50,58-76,80-80,86,92-96,100,540-542B,570E,1-9,13-45,49-51A,55-81,85,97,101-107B/I,753, PUT ZA PLANDIŠTE 1.DEO: 2,6,34,540C-542B,570E, PUT ZA PLANDIŠTE 2.DEO: 4A-10,84-84A,5-9, PUT ZA ŠINDRU: 1A, RADNIČKA: 4-10,1,9, RADOMIRA TANASIJEVIĆA: 602, RIPANjSKA KAPIJA: 4-32,36-36A,42-44,48-50E,54-54,60-62,70-76,3,55,59-61, SEDMOG JULA: 2-2,6-20,24-32,36-56,72,90,94,122A,154,3,7-19,23-35,53,73,77,81-83,89, SOLUNSKA: 2-12A,3-13, ŠUMADIJSKA: 2-12,1-15,19,23-25, SVETOZARA MARKOVIĆA: 2-14,1-11, TRG BRATSTVA I JEDINSTVA: 2A-2B,6-8,1-15, VLADE JAKOVLjEVIĆA: 3,7, VUKA KARADžIĆA: 4-6,3-5,9-13, ŽELEZNIČKA: bb,2-6,18,1-5A,9-15,19, Naselje MALI POŽAREVAC: AUTOPUT BEOGRAD-NIŠ: ,, BELI POTOK: 2-12,16,3-13, BORAČKA: 2-8B,1-7, CARKOVA: 4-8,16,1-13, ČEDE GAJIĆA: 2-4,8-10,7, ČEDE ŽIVKOVIĆA: 2-10,1A-7,11, DESIMIRA MILOŠEVIĆA: 2,1-3, DODINA: 2-2A,8-10A,16,1-3,9, DRAGE ANĐELKOVIĆA: 2-12,26,9-13, DRAGE PAVLOVIĆ: 2-4,3,161, DRAGUTINA NIKOLIĆA: 2,10,14,5,9,13-15,21-25, DRINSKA: 2A-4A,8,14,22,26-28,32-34,114-114A,1-3,7A, DVADESETŠESTOG MAJA: 2-8,12-16,1-7,11, GORNjAČKA: 2-2A,6,1-3A, HEROJSKA: 2,6,1-3,15, IVE ŽIVANOVIĆA: ,2-8,18-20,34,44,1-9, JAKOVA SIMIĆA: 29, JANKA MILOŠEVIĆA: 4-6,10,1A, LEPOSAVE STEPANOVIĆ: 2-4,1-3A, LjUBIVOJA GAJIĆA: ,6-12,18-22,26-42,46-48,52-54,58A-58G,62-64,68,100-102,108-108A,1A-5,9-11,15-33,37-41,53-55A,59A-59D,67-71,91,97-99,113,117A-121,129-131, LUKE OSTOJIĆA: 20, MIHAILA NIKOLIĆA: 16,1-3,7, MILANA PETROVIĆA: 8-14A,160,9,113, MILOVANA GRUJIĆA: 2-4,8-14,7, MILOVANA JOVIČIĆA: 2-16,20-20A,24-26,30,40A-46,50-54A,66-68,72,76-82,94,1-7A,13-21,25A-29,33A-35B,45-47,71-77,81-83,95-97A, NARODNIH HEROJA: 2-6,12,16-18,22-30,34-36,40,44-46,50-54,1-3A,7-13,17-23,29-31,35,39,43-53,353, POPAJINA: 2-6,1-7A,13,17, RADINA: 2,14,20,24,1-3,7-11, RADOJICE STEVANOVIĆA: 2-6B,244A,1A-7A,11,15A-17, RADOMIRA ĐURIČIĆA: 12,1-9, RADOMIRA JOVIČIĆA: 2-4,8-16,1, RAVNI GAJ: 2-4,8-14,34,5, SELjINO SOKAČE: 6,12-16,254A,1-9A,13,19, SOLUNSKA: 2-4,1-3, SREĆKA JOVANOVIĆA: 2-10,14-16,22-34,40A-40B,56-58,68-74,7-9,13-15,21-27,31-33,97A, STANOJA STEVANOVIĆA: 9, TIHOMIRA NIKOLIĆA: 2-6,1-3, TIHOMIRA RADIĆA: 2,16,22-34,3-5,11, TIJE SIMIĆA: 2A,6,10,1-9, TREĆEG DECEMBRA: 3,7, TRG KOSMAJSKIH PARTIZANA: 8,100,1-1,11,41, USKOČKA: 4,1-3, USTANIČKA: 2-6,20,1-7,25A-27, VITE GRUJIĆA: 2-4B,8,20,24,1-11B,19,31,47,77, VITOKE ŽIVANOVIĆ: 2-4,8,12-16A,20-24,32A,1-21A, VOJISLAVA STEVANOVIĆA: 2,6-8A,12,5-15,21, VOJVODE STEPE: 2-4,7,11-15, VUČKA MILIĆEVIĆA: 4-16,1,5,19,23, ŽELEZNIČKA: ,2-4,10,14-18,22-28B,138A,1-25, ŽIVE STEVANOVIĆA: 6,20,40A,1A-3A,19,241, ŽIVOTE STEPANOVIĆA: 2-10,16-28,32-42,256A,1A-3,7-19,23-27,31,35-37,41,51,257-259, Naselje NEMENIKUĆE: AVALSKA: ,2,8-14,232,250,1,5,9-9A,13-21,25-29,33-35,237,275B, BASTAVSKA: 2-14,22-24,42A-44,1-15A,19,33, BOŠKA BUHE: 4,14,180,5,21B, BRANE AKSENTIJEVIĆA: ,6-12,16,24,382-388B,394,400B,406A-408A,510A,3-5,25,387-387E,393,591A-591C,615, CARA DUŠANA: ,2-4,556,1-13,17, DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: ,4-8A,12-14,1-3A,11, DOSITEJA OBRADOVIĆA: ,2-4,8-12A,16,22-24,28,186,3A-7,11-13,17-19,25A, DRUGOG JULA: ,2-6,10-14A,20-20A,378-380B,588A,600,3,9A,13-15,31-33, JANKA KATIĆA: ,4-4A,8-10,16-18,24,28-32,274,310A,314,326,1A-11,19-21,27-29A,311A,317A-319,333,369A, JOVANA ŽUJOVIĆA: ,2-4,8-10,20-24,28-30,34,40,192,260,284,290,304,340A,3-3B,9-15A,293-295,585, KAPETANA DRAGIĆA: ,2-4,8-16,28,194A,202,1-5B,11,15-15,19-21,31-31A,39,201-201,215, KARAĐORĐEVA: 2-16,22-22,26,64,1,5-13,277, KOSMAJSKA: ,2-2,6,14-26,32A-40,48-54,58,74-76A,120,124,138A,144,150,164,174,1,5-15A,19-25,29-31,35-43,47-49,57-63A,69-71,75-85,89-93A,97B-123B,141,151B,183, KOSMAJSKOG ODREDA: 4-10,16-26,30-32,40-40A,44-52,56-68,72-74A,80-86,90,98,104B,142,192,220,264,440,524D-526A,532A-534A,610A,3,7-11,15,19,23-25,29-35,39-43A,47-65,69-71,75-79,83,89-99,105-105A,109-109A,115A,151A,221B-221D,257,261,267A,477,521-523J,531,535A-535D,539B,617B, KOVAČEVA: ,128,3-5,11-13,131, MILOVANA GLIŠIĆA: ,2-2A,6-10,16,20-24,36-40,324A,334,440,472-474C,1,5-9,13-15A,19-21B,25,473, MILOVANA VIDAKOVIĆA: ,4-14A,22-24,28,32,36-40,44,48-58B,64A-66,70,214,424D,446-448,454,5-11A,17-19,23-31,375,427A,447A,491C, NjEGOŠEVA: ,2-4,10-14,18-32,36-44,48-50,56-58,66,98,168,1,5-11,21-21A,29,93,107,335, PARTIZANSKI PUT: ,2-8A,14-20,30-36,40A-44,48,52A,56,66-70A,74-78,84,88D-88Z,92A,98,102B,150,242A,320,328,334A,372A-374,378,382B-382C,396B,408-410F,422-426B,430D-434,442,446A,456A,466-468A,488,492-492A,498A,504-504B,508-510C,588-588B,592-598A,602-608,612-616C,620,7-35A,41,45,53-59,65,85-95A,99,103-105,109A-123,127-133,137,141,145-163,167-173,179-189,193-197,241-245D,251A-255,281A-281B,293,309-315,329,341-345,355,359,363A,375-375E,379A,383,391-391F,395,401-403,407A,415D,423C-425C,429,437A-441B,447,457,461,469-469A,479,487B-499,505-519,523-525,529A,545,551B,555,561,571-571A,587A-589B,597B,603-605,609-613, PIONIRSKA: 4,12A-12B,16,404A-404B,408-410,552,5,9-11,15A-17,51,405,409-409A,537,565B-565D, PRVOG MAJA: ,6-18A,28-28A,32-34A,42,184,414-414A,420-420,7,15,21-27,417,421,483A, ŠUMADIJSKA: 2-2A,6-10,14,3-5,9-13,19-21,191, SVETOZARA ĐUKIĆA: ,6-12,7-11, USTANIČKA: ,2-6,12-32,36-40,46,52-62A,68-70,452,458,464,504A-506D,550,3,7-15A,19A-23A,45,49,55,59,311,451-453,501, VUKA KARADžIĆA: 4-18,22-26,84,1A-9,17, Naselje PARCANI: BOGOSAVA FILIPOVIĆA: 4-10,22,30-32,36,40-48,3-11,17-19, BORIVOJA MIRKOVIĆA: 4-6,1A-5, BOSTANIŠTE: 2-2A,6A-8,26-30,1-5B,9-11A, BRAĆE JOVANOVIĆ: 2A-4,8-12,1-13, DOBROSAVA RADOSAVLjEVIĆA: 6,1-5, DRAGIŠE ŽIVKOVIĆA: 2-8,12-14,3-17, DRAGOLjUBA JOVANOVIĆA-TRUJE: 2-6,16-18D,22-26A,30-36,42-48,52A-60,64A,72,78,84A-90A,96-96A,100A,106-112A,118-120,126-128,1-3,7-11,15-17,21-25,29-33,37,41-45,49-67,71-75,79, DRAGOSLAVA TODOROVIĆA: 2-4,3-5, IVE LOLE RIBARA: 2A-6,1-11B, JAKOVA VIĆENTIJEVIĆA: 4-10,14-18B,22,9-13, JULIJANE RADOŠEVIĆ: 2-18,1-5,9-11A, KOSMAJSKA: 4A-6,10,16-20,32A-34B,38-40,46-58,84,94-106,110,118,122,130-134,138,148-148D,154,164-176A,180-182,186-192,198-206,210-214,218,222-222,226-228,240,246-258,272-274,280,284A,288-288A,308-310,324-326,330A,11B,101,193,301A,307-309,313C,317,325,331,339,343, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2-6A,10-12,16A-20,1-3,7-11,15A-27,31A-33,37,47-51,55, MILANA ILIĆA: 4-6,3-9,13,17,243, MILIVOJA ILIĆA: 1,5-9, MILORADA ILIĆA: 4,1,15, MILOSAVA JOVANOVIĆA-ZEKE: 2A-4,8,28-32,42-44,48,1-3,7-9A,15-25A,33,71, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-6,10-20A,24-32A,36-38,44,1-9,13,17-23,37, MIODRAGA ILIĆA: 2-4,1-3,53A, MIODRAGA MIHAILOVIĆA: 4,10,1-3, MOMČILA ĐUKIĆA: 2-18, NATALIJE OBRADOVIĆ: 2-8,1A, NIKOLE TESLE: 55,119J,129-131, PREDRAGA GAJIĆA: 2-4,1-3, RADA JOVANOVIĆA: 2-4,8-16V,20-24,28A,40-42,46-48,52A-54,64-66,70-72D,76-86,94-96,104-108,118-118,122-128,134-146,172-172C,3-7,13-15,19-23,29,33A-37A,41-45,49-51,69-73,77-85,97-99,103-105, RADISAVA MILENKOVIĆA: 2-10,16-20,1A-13, SAVE CRNjAKOVIĆA: 1-1A,5-9, SAVE VIĆENTIJEVIĆA: 2,10-12,16-20,24-26A,34,5A-7,11,15-19,23-27,31A,37-39, STANINA: 4-6,10-14,18-28,34-38,52-54,1-5,15-17,21,25-27,39, SVETOMIRA NEDELjKOVIĆA: 2-10,14,18-24,176B,1A,5A-13, TRG NARODNIH HEROJA: 4,1, VELjE JOVANOVIĆA: 2-6,12-16,1-3, VELjE MILENKOVIĆA: 1-3A,9,15-17, ZELENE BARE: 4,70,270,278B-278C,5, ŽIVKA ILIĆA: 2-8,12-18,24, ŽIVOTE TODOROVIĆA: 4,16-18,1-3,7, Naselje POPOVIĆ: BOŽE JEREMIĆA: 2A-6,1-5, BOŽE VASKOVIĆA: 2,1-5, BRAĆE PAVIĆ: 2-10,14A-18,1A-11B,15A-19D, BRANE MARKOVIĆ: 2,6,10A-18,1-3,9A-11, BRANKA DUNIĆA: 2-6,1-5,17, BRANKA RANKOVIĆA: 2-12,16-16A,1, CANE MARJANOVIĆ: 2-10A,14,18-26B,34,38,266U,1A-19B,23A-29A,33-65, ČEDE RANKOVIĆA: ,2-8,12,16A-22B,26-30,36-42,1-21,307A, ĐAČKA: 2,18,1-3A, DESE MARKOVIĆ: 2-38G,44-90,110A,1-5,9A-43, DRAGOLjUBA ĐORĐEVIĆA: 2A-6A,10,1-3A, DRAGOLjUBA STAJKIĆA: 2A-6,1A,5A,9-13C, DRINSKA: 2B-4,8,1-3, ĐURĐA JOCIĆA: 4-6A,10-12A,1-13, GOLUBA IVKOVIĆA: 2-8,3, GROBLjANSKA: 2A,6-8,1-1B,5-7, JANKA SEKULIĆA: 2A-2B,6-16,22A-28A,32-40B,44B-52,1-27B,39,53B, KOSMAJSKA: 2-6B,10-40A,902,1-3A,7B-11,17A-27G,31-41,331A, KOSOVSKA: 2,32,1-3,7-13, LjUBIŠE JOVKOVIĆA: 1, LjUBOMIRA JOVIČIĆA: 2,10,1A-9, MILENTIJA SEKULIĆA: 2-8,12A-14,1,5-19A, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 2-6B,10A-28,32-36A,40-50B,54-64,68A,72-80,84B-96A,102A-122,288A,332G,1B-51,55-75A,79-81,85-107B,173G,269B,351, MILOSAVA JOVIČIĆA: 10-12, MILUTINA KOSANIĆA: 2,1-5, MIODRAGA STOJANOVIĆA: 8,1-3A, MOMČILA JOVIČIĆA: 2A-12,114B,1A-3,7, PARTIZANSKI PUT: 2,6-10A,14-24B,28-30,1-7,13-17,23, POP-DININA: 2,1, PREDRAGA SEKULIĆA-CALA: 2-6A,10-12,102-102A,1-3A,7,11-13B,17A-19,103A, PRVOMAJSKA: 4A,1A-1G,5A-15, RADENKA STEVANOVIĆA: 2-10,14,20,30-32,1-1F,7A-15F,19-25,29,33,37,41-43A, RADOMIRA JEVTIĆA: 2-6,1A-11, RADOMIRA VEKIĆA: 2-14A,1-3, RAJE KOSTADINOVIĆA: 2A,6-10, ŠKOLSKA: 2-4,1,5, SVETE VEKIĆA: 2-14,18-18B,328,1-3,7A-9A,13-17,327,331, TADIJE ŽUNjIĆA: 2,1-3, TIHOMIRA ČOLIĆA-BADžE: 2-2A,6-8B,14-20,24-26,1-17B,21A-31,43,67B, TIHOMIRA JOCIĆA: 2,1D-3B, ŽIVKA JOVIČIĆA: 4-12A,1A,5-7A,121-121B, ŽIVOTE MILOSAVLjEVIĆA: 2A-4,8,7A-9, Naselje RALjA: ANDREJE MITROVIĆA: 1A, AVALSKA: 28/I,2-20,24-40,46,50,54-58,74A,80-84,94-96,1-19B,27,31-35,39-41A,47-51,55-69,73-75,79,83-87,91-95B,99-101,105, BANIJSKA: 2-12,3-5, BATE MIRKOVIĆA: ,2-20,24-38,42-44,48-50,1-5B,9-33A,41, BEOGRADSKA: 2-4,1-3, BILEĆKA: 1-17, BOSANSKA: 2-20,1-7,11-19, BOŠKA BUHE: 3-9,15-19, BRAĆE JOCIĆ: 4, BRAĆE RIBAR: 2-10,14,1-9,17-19, CANE MARJANOVIĆ: 2-14A,26-30,34,1-3A,11-13,19,23,27,37-39,67,71-85, CARA DUŠANA: 1,5, CRNOGORSKA: 4-10,60, CRNOTRAVSKA: 8,16,1-5, ČUKARIČKA: 6,1-5, ĐAČKA: 4,8-10,52B,3-5, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 2-12,1-13, DOSITEJEVA: 2A,1, DRUGOG JULA: 2-6A,10-12,1-3, DUŠANA PUHAČA: ,2-6,12-28,32-38B,44-48,1-21, GORANSKA: ?,2-4,10,1-3,7-7,11, HAJDUK-STANKA: 2-12,9A, HAJDUK-VELjKA: 2-6,1-5, IBARSKA: 2-4,3,7, JANKA KATIĆA: 2-4,8,1-11, JANKA VESELINOVIĆA: 2-4,1-7, JANKA VESELINOVIĆA PRVI DEO: 4, JASTREBAČKA: 2-4,8-10A, JURIJA GAGARINA: 2-8,1-3,9, KARAĐORĐEVA: 2-4,8-14,22,1-11A,15-17,23, KOLUBARSKA: 2-8,3-3A,7-9,49, KOSMAJSKA: ,2-6,24-26,1-3B, KOSMAJSKOG ODREDA: 2-14,20-24,28-30,38,44,102-106,1-7,13-17B,23,31,35,41-49,53,99-103, KOSOVSKA: 1-3, KOZARAČKA: 1A, KRAGUJEVAČKA: 4B,3,7-7I, KUMANOVSKA: 12,3-7,13, LIČKA: 1-17, LjUBIVOJA GAJIĆA: 2-34,42-44,50-66,70-78,1-27A,31-37A,49,71-73,77A-81,85,91,99, LOVĆENSKA: 2-2A,6-6A,12,18-20,24-26,30,1A-7, LUGMIROVA: 4-10,22-26,30-34,1,5-7,11,15,23-29,99,105, MARKA OREŠKOVIĆA: 2-12,3-9, MATIJE GUPCA: 47-47A, MIĆE MARKOVIĆA: 2-8,400,1-9, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-4,8-12,16-22,26-26,36,42,1-7,15, MILOVANA GLIŠIĆA: 2-8,12-24,28-30,34,1-9,13-15,19-23,27-31,35-37,41-45,51-61,67,81, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 4A-6,12-14,1B-3A,7-17,29, MOŠE PIJADE: 2-4,8-12,18-30,34-36,1-1A,5-7,11-21,25-33,39-43, NARODNIH HEROJA: 2,3, NIKOLE TESLE: 1-13,2-4B,12,16-16Z,20-28,130,1-29,35,41-43,47-53,57-61,67,71-79A,83-85,95-97,105,119-121B,125-127D,131-133,137-145,165, NIKOLE TESLE 1 PRIL: 4,1, NIKOLE TESLE 3 PRILAZ: 2-4,8-14,1-3, NIKOLE TESLE 4 PRILAZ: 6, NIKOLE TESLE 5 PRILAZ: 129, OHRIDSKA: 4-8,5, OMLADINSKA: 2-4A,8-10,14-18,22-22B,28A-30,34,52-60,1-1I,5-9,17,25-31,89,93-99, OPLENAČKA: 2-6,1-3,7, OSLOBODILACA BEOGRADA: 4-6,10-12,18-18,24,28-30,116,1,5-13,17-25, PANČIĆEVA: 1-9, PASTEROVA: 2-2A,6-14,18-22,26,3,7-11,15-17,21,25, PIONIRSKA: 2-6,1-5, PIROTSKA: 8,12-14,1A,5-9,13-17,21-25A, POP-DININA: ,2,8,3,7-13,17-19,23-25,29, PROFESORA ANDONOVIĆA: 2-22,26-28,32-36A,46-48,156A,3-7,11-11A,15,25-27,33A,37A-41V,47-49,67-67, PRVOMAJSKA: 2-8A,12-14,3-9,15-17, PUPINOVA: 2-6,3-7B, RADA JOVANOVIĆA: 2A-8,12-20A,24,30-34,38,42-42A,1-27,31,41-51, RADOMIRA JOCIĆA: 2A-4,16,20-20A,28,34-40,48,56,60-64,1,11-19,25-27,35-37,349, RALjSKA: 2,8,1-1A,9,13-19, RUDNIČKA: 1-3, ŠABAČKA: 2-4,1, SAVE KOVAČEVIĆA: 2,6V-18,24,28-34,38-44,100,3,7-7A,11,15-29, SAVSKA: 2-4,14,1-9,13-15,19, SEDMOG JULA: 4-22,26,32-32,36-42A,46-46I,50-52,56,62-66,72-80A,84-96,100-100A,108-128,134,138-140,152,1A-11,17-19,27-31,35,45,55-57,73-75,79,567D, SKOJEVSKA: 6-12,1-5,25-27, SKOPSKA: 2-4,1-3, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 2-2A,6-14B,20-20B,1-11,17,25,29,33,37-39A,43-47,55-57, SOCIJALISTIČKOG SAVEZA: 2A-12,18,1,7-9,13-15, SREMSKA: 2-12,18-22,3-5, STEVANA VISOKOG: 2,6,1,7-7A, ŠUMADIJSKA: ,2-14,18-22,26-34,38-44,48-62,68A-70,88,94,100-102,1-23,27-53,341, ŠUMADIJSKIH BRIGADA: 2A,6,16-22,26-30,34,48-52,1-5,9-13,19-21,31-33A,37-37A,47A,51-53,111, SVETOZARA MARKOVIĆA: 1-5,9-11,15, TIMOČKA: 1-5, TRIGLAVSKA: 4-8,1, TRINAESTOG OKTOBRA: 2-12,16-26,30-36,40,44,50,54-66,70,80,104,124B-126A,132,136-144A,148,566G,1-1A,5,11-15,25,29,35,51,55-57,63,67,71-77,81-81A,571B-571B/I, VALjEVSKA: 2-6, VASE ČARAPIĆA: 2,6,1-9, VASE PELAGIĆA: 1-15, VELjE JOVANOVIĆA: 4-12,1-3, VOJVOĐANSKA: 2-6A,10,14-30,34-36,42,1-15,19-21A,25-31A,35,45, VOJVODE MIŠIĆA: 2-4A,8-10,18,22-24,32-36,1-7,11-13A, VOJVODE PUTNIKA: 2-12A,16,20-24A,32-34A,38-42,46,58-62,1-3,7B-23A, VOJVODE STEPE: 2A-4,8-12,20,28-36,1,7-9,23B, VUKA KARADžIĆA: 2-4,1-11,17, VUKOVARSKA: 6,18,9, ŽIVOTE JOVIČIĆA GRKOVO: 2A-6,10-12,3A-5, ZMAJ-JOVINA: 1, Naselje RIPANj: 7.JULA: 40,92A,98,47,77,89, ĐAČKA: 8, IVANA PANDžE: 98, KRAGUJEVAČKI PUT: 12C-16,90A,130,111, NIKOLE TESLE 3 DEO: 30, PUT ZA PLANDIŠTE: 2,6A,3, PUT ZA KOVIJONU 1. DEO: 1-3,11-13, PUT ZA MALU IVANČU: 2,6,56,3-5,17, PUT ZA PLANDIŠTE 3.DEO: 2A, PUT ZA POPOVE LIVADE 2 DEO: 21, PUT ZA POPOVE LIVEDE 1.DEO: 10-20,7-9, PUT ZA TREŠNjU: , RIPANjSKA KAPIJA: 4-8,46A,50,64,1, RIPANjSKA KAPIJA 1.DEO: 4,8,46A,50,1, STARI PUT ZA RALjU 3.DEO: 4,5, Naselje ROGAČA: ALEKSANDRA NIKOLIĆA: 2-14, ANDRIJE HABUŠA: ,2-10,3-5,199, BOGOLjUBA TODOROVIĆA: 4,8-16,30,1, BRANE AKSENTIJEVIĆ: ,2-4,16,34-38B,46,52,62-62A,1,5-19,25,29,33-37,45, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2-28A,32-46,52-56,62-70,1-15,19-27A,31,35-43, BRVENIČKA: 37A, ČIČINA: 6,10,14,18-22,126A,1-5, JANKA KATIĆA: ,2-12,20,24-28,32,36-38,42,94,5,9-11,15-23,99, KOSMAJSKA: ,2-14,18,22-30,34-36,40-52,56-70,76-78,82-92A,98-108,112-120,124-124A,128-132,136,140-150A,154A,158,168,426,1-9,13-17,21A-27,31,35-37,43,47,51-63,67-69,73,77,81-83,87-93,97-99,105-115,123-127,131-141A,147-155C,163-171,175,179-183,193A,245A,391,425, KOSMAJSKI VENAC: 2A,6-16A,20-26,30-38A,42A-50B,54,388,394,1-3A,13-19,23-29A,33-35B,39,43-43A,49-63,69,83, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2,10-32,220,1-5,9-11,15,33A, LOLE RIBARA: ,2-16,144,164,1-5,15-17A,23, MATE JERKOVIĆA: 20, MILOSAVA VLAJIĆA: 2,6,10-12,20,250,5-9,15-19,251, PROLETERSKA: 1-5,9,13, PRVOMAJSKA: 2-18,22-28,32-38,42-46,50,54,62,256A,348,376,3,7-11,17-19,27,33,37,41,45-51,55,63A,373-377,381, SAVE KOVAČEVIĆA: 3-5,9-11, SEDMOG JULA: 2-16,32-36,46-48,56,62-66,260,282,294,302-304,1A-9,13,17-31,35-39,43,47-51,283,291,295,303,307, VELjKA VLAHOVIĆA: 4-6,462A,3-7,11,15-23,403,421, Naselje ROŽANCI: STANKOVA: , Naselje SIBNICA: ČEDE ILIĆA: 40, DRAGOLjUBA STANISAVLjEVIĆA: 1, Naselje SLATINA: ĐORĐA JOVANOVIĆA: 40B,72-80A,84-86,90-92,73-79,83-87,91, KARAĐORĐEVA: ,1,5-25,29,33, SAVE KOVAČEVIĆA: 4-6,39B, Naselje SOPOT: ALEKSE ŽUJOVIĆA: 4-12,1-1D,5,13-15,25-27, AMINAČKA: 4-24,1-11,19, DAN OSLOBOĐENjA: bb,,2-12,1-11A, DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: 2-2A,5-15, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-14,1-19, DOSITEJEVA: 1-17,21-29,33-37, DRAGOMIRA VELIKIĆA: bb,2-6,10,18,22-44,48-80,1,5A,17,25-39A,45, ĐURE PROKIĆA: 1-11, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: bb,2-6A,10-26,30A-40,1-27B,31-35B,485, IVE TRIFUNOVIĆA: 2-8,12-20,1-23, JANKA KATIĆA: 11B,BB,,22A,22B,22V,22G,22D,22Đ,22Z,2-34,1-59, JELICE MILOVANOVIĆ: 14, KAPETANA DRAGIĆA: 7-7A, KARAĐORĐEVA: 4-22,1-13, KNEZA LAZARA: 4-10,14,18A-30,34-36,42,80-80,3,7-11,15-27,31, KNEZA MILOŠA: ,,2-6,10,36-44,48-88,92-106,110-126,130-132,1-27,31-35,51-59,65,71-109,113-127, KNEZA VIĆENTIJA PETROVIĆA: 4-10,1-5, KOSMAJSKA: 8, KOSMAJSKI TRG: 2,1-3,19, KRALjA PETRA PRVOG: 18B-20,24A-48A,52,58-60A,64-74,80,84-96,100-118A,122-126,290A,17-21,25-33,39-39A/I,43A-81A/I,85, LAZE IVANOVIĆA: 2, LjUBISAVA JEREMIĆA: 4-10,14-18,22-32B,270A,314A,7-29A,39-39C,333, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 2-12,16,3-7, MILOSAVA VLAJIĆA: 22a,15,55, NIKOLE PAŠIĆA: 2,1-7,11-13, NjEGOŠEVA: 2-4A,8-14C,1-3A,7-7A,13,43, PROTE MATEJE NENADOVIĆA: bb,2-12A,1A-3B,7-9,305, PRVOG MAJA: 4-14A/I,18,22-24A,3-5,9,13-15,25-25,31, RADA JOVANOVIĆA: 2-32,1-35, RADA MARIČIĆA: 2-6,10-10,14A-24,1-3,7-15,21-21,235,485, RADNIČKA: 2-12,1-17, RATKA JEVIĆA: 2-14,18-20,24,3-5, ROPOČEVAČKA: 2,1A-3, STEVANA SINĐELIĆA: 2-12,16D,20-20,24-26,1A,5-9, ŠUMADIJSKA: bb,2-12,3-3, SVETOG SAVE: 2,6-28,1-5,9-13, USTANIČKA: 2-6,1A-15,19, VASE ČARAPIĆA: 4A,8A-10B,14-18,30,80A,1-3A, VOJVODE PUTNIKA: 2-14,20-52,1-1,9-13,17-33,39-43E,47-53, VUKA KARADžIĆA: 1-11, Naselje STOJNIK: BANjIČKI PUT: 2A-14,18-34,38-48,52-54A,68,148A,9,15,19,23-31, BRAĆE PANTELIĆ: 2-16A,1-5,11,15, ČEDA MILOSAVLjEVIĆA: 2-2D,6-12,20-28,36-42,46-66,70-78,1-11,15-19,23-27,31,37-45,49-55,59-73A, ČETVRTOG JULA: 2-8,12-14,18-30,40,1-7,11-15,19,23-25,33A, HAJDUKOVAČKI PUT: 8,12-18A,24-38A,42-68,72-80,5-21,29,33-55A,59,65,71,75, LjUBIVOJA ŽIVANOVIĆA: 2-4,8-12,18,22-34,38-52,180,1-9,15-17,21A-25B,31-41,45-51A, MILIJE UROŠEVIĆA: 2,8-28,32-48A,52-80,84,88-90A,94-100A,104-118,122-128B,134-154,158A,162-174A,184-184A,1-45,49,53-67,71-73,79-85,89,93,97-105,109-111, PARTIZANSKI PUT: 2-18A,22-40,44-44A,50,54-56,82A,95B, PUT ZA MALU NjIVU: 2-4,11-15, VIKEND NASELjE MORAK: 2-6,10-12,16-18,24,28,40,82,1, ZOROLjINSKI RAJ: 4-6A,174-178,43,179,183,
Surčin
09:00 - 13:00 Naselje SURČIN: BAŠTOVANSKA: 106-128a,132-140,115-125,129-139, VINOGRADSKA: 13-27A,
09:00 - 12:00 Naselje SURČIN: BARSKA: 2-14,1-3,7, BRAĆE NOVAKOVIĆ: 54-78,63-65,69-81,85-89, DUBROVAČKA: 2,47A,57-57A,65, KRUŠEDOLSKA: 30-34,37-49, VRTLARSKA: 2-12C,16-38,3B-5,11-11A,25-27,
10:00 - 13:00 Naselje BEČMEN: JEDANAESTOG OKTOBRA: BB, Naselje JAKOVO: VOŽDA KARAĐORĐA: bb,
Lazarevac
09:00 - 09:30 Naseljeno mesto Šopić, ulica Janka Stajčića 31-41(leva strana) i 54-98(desna strana),Kralja Milana 1-5.
09:00 - 14:00 Naselje Latković: ulice Železnička, Ibarska, Divčibarska, Lajkovačka pruga (zaseok kod Kule).
08:00 - 14:00 Opština Lajkovac: naseljeno mesto Bajevac (zaseok prema Murgašu).
