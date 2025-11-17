Slušaj vest

Srednja tehnička škola na Novom Beogradu evakuisana je zbog dojave o bombi

Prema prvim informacijama, dojava o bombi pristigla je na mejl adresu Srednje tehničke škole, a zaposleni su, nakon što su pročitali mejl, odmah obavestili policiju.

Trenutno u školi u Novom Beogradu postoji jedinica za borbu protiv sabotaže koja proverava da li je eksplozivna naprava zaista u zgradi te obrazovne ustanove ili je to lažni izveštaj.

