OPŠTI HAOS NA PUPINOVOM MOSTU, SUDARILO SE VIŠE VOZILA: Most u potpunosti blokiran, nekoliko ljudi prevezeno u bolnicu! Formirana KILOMETARSKA KOLONA (FOTO)
BEOGRAD - Teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo više vozila, dogodila se večeras oko 17.30 časova na obilaznici oko Pupinovog mosta.
U nesreći je, prema nezvaničnim informacijama, učestvovalo pet automobila i dva kamiona. Nesreća se dogodila u smeru ka Zemunu.
Prema prvim saznanjima, ima povređenih, a kako se nezvanično saznaje, nekoliko lica je prevezeno u Zemunsku bolnicu.
Mediji prenose da su četiri osobe povređene, a na licu mesta je veliki broj ekipa Hitne pomoći.
Ceo Pupinov most je potpuno blokiran, a očekuje se da raščišćavanje potraje još nekoliko sati.
Kako prenosi Instagram stranica 192, zbog nesreće su veliki zastoji u smeru ka Zemunu.
Navode da je kolona duga više kilometara.
