BEOGRAD - Teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo više vozila, dogodila se večeras oko 17.30 časova na obilaznici oko Pupinovog mosta.

U nesreći je, prema nezvaničnim informacijama, učestvovalo pet automobila i dva kamiona. Nesreća se dogodila u smeru ka Zemunu.

Prema prvim saznanjima, ima povređenih, a kako se nezvanično saznaje, nekoliko lica je prevezeno u Zemunsku bolnicu.

Mediji prenose da su četiri osobe povređene, a na licu mesta je veliki broj ekipa Hitne pomoći.

Ceo Pupinov most je potpuno blokiran, a očekuje se da raščišćavanje potraje još nekoliko sati.

Kako prenosi Instagram stranica 192, zbog nesreće su veliki zastoji u smeru ka Zemunu.

Navode da je kolona duga više kilometara.