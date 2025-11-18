Beograd
2 MUŠKARCA NAPADNUTA NOŽEM U NOVOM BEOGRADU: Imaju rane po rukama i butinama, u bolnici i napadač
Dvojica muškarca stara 39 i 40 godina teško su povređena nakon što ih je 34-godišnji muškarac napao nožem, u 22.38 sati u ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu.
Kako kažu iz Hitne pomoći, dvojica muškarca imala su rane po rukama i butinama i prevezena su u Zemunsku bolnicu, gde je dovezen i napadač koji je imao lakše povrede glave.
Jedna saobraćajna nezgoda se dogodila tokom noći u Beogradu.
Kako kažu iz ove hitne službe, žena (34) oborena je kao pešak sinoć u 22.36 na auto-putu i prevezna je u Zemunsku bolnicu sa lakšim povredama.
Tokom noći je obavljeno 121 intervencija od kojih je 17 obavljeno na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični pacijenti među kojima astmatičari.
