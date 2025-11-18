Kolone vozila formirale su se na glavnim saobraćajnicama. Ogromna gužva je na Gazeli u smeru ka gradu, gde vozila gotovo mile. Isti slučaj je i na Plavom i Pančevačkom mostu. Dugačka kolona je i na moto-putu od "Laste", pa sve do Autokomande i dalje. Kolaps je i u centru grada, kao i u okolnim ulicama koje vode do centra.