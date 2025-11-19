U sredu, od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Dunavski kej.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. „Vodovod” apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.