Slušaj vest

U sredu, od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Dunavski kej.

Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. „Vodovod” apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradRADOVI U MAKEDONSKOJ I NUŠIĆEVOJ IZNENADILI MNOGE BEOGRAĐANE: Sve koji su odmarali za vikend, prvog radnog dana zatekle izmene u saobraćaju! Evo kuda ide GSP
adsdad01-news1-nenad-kostic.jpg
BeogradSTARTUJE POMOĆ PRI UPISU SVOJINE: Prijava upisa svojine u Uslužnom centru Zvezdare od 8. decembra
shutterstock-368895551.jpg
BeogradNESTAO CICKO, NAGRADA 1.000 EVRA! Očajni vlasnici ne žale para, samo da se mačak vrati kući! Evo u kom delu grada treba da obratite pažnju (FOTO)
Screenshot 2025-11-16 140017.jpg
Beograd4 MLADA MOMKA STIGLA IZ DANSKE U BEOGRAD DA SE PRIŽENE! Čim se pročulo po čaršiji, Beograđani počeli da im smišljaju i naša imena! (FOTO)
deca 1.jpg