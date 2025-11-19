Planirani radovi na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad prouzrokovaće u sredu, 19. novembra, prestanak vodosnabdevanja u pojedinim delovima ove opštine, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.
U sredu, od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Dunavski kej.
Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. „Vodovod” apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Za dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.
