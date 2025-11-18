Slušaj vest

Muzičko-gastronomska manifestacija „Noć italijanskog vina” održaće se po drugi put u četvrtak, 20. novembra, na pijaci „Palilula” od 18 do 22 časa, u organizaciji Ambasade Italije, Italijanske agencije za spoljnu trgovinu i JKP-a „Beogradske pijace”, saopšteno je iz „Beogradskih pijaca”.

Pijaca „Palilula”, kao i sve pijace u Beogradu, ima svoju tradiciju i istoriju koju pažljivo čuva, negujući novi trend koji spaja gastronomiju, dobar provod, kulturu i zajedništvo. Upravo događaj kao što je „Noć italijanskog vina” doprinosi da beogradske pijace ne budu samo centri trgovine, već mesta gde se okupljaju ljudi, gde se kreira novi sadržaj i stvaraju nezaboravna iskustva.

Ovog četvrtka posetioci će imati priliku da uživaju u vrhunskim italijanskim vinima, ali i da otkriju bogatstvo italijanske kuhinje jer će, osim vina, na manifestaciji biti predstavljeni i najbolji italijanski prehrambeni proizvodi, kao i standardno bogata ponuda ugostitelja sa ove pijace.