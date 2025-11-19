DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na listi delovi 7 opština, a spisak najduži u Obrenovcu
Spisak isključenja struje
Stari grad
08:30 - 12:30 DOBRAČINA: 2-4,1, DOSITEJEVA: 1-5A, KNEZA MIHAILA: 11-15,10-10,14,7-9,17-19, OBILIĆEV VENAC: 29, TRG REPUBLIKE: 3-5, VASE ČARAPIĆA: 2,10-10,
Rakovica
08:30 - 14:00 GRAMBERGOVA: 6-10,1-11, JANKOVIĆ STOJANA: 1-5V,13b, KNEŽEVAČKA: 36-42,37-51,55, MARIČKA: 45-53, MUMINOVAČKA: 45, PILOTA M PETROVIĆA: 31B-31V, SLAVKA RODIĆA: 2-24,30A-32,1-3,11-13,17,21, Naselje SENjAK: ŽELjKA ŠIJANA: 6-6b,
Novi Beograd
09:00 - 17:00 DUŠANA VUKASOVIĆA: 16-36A,5B-19,35B-35B, SURČINSKA: 1A-7B, SURČINSKI PUT: 3-3,7e-9ž,17B,261, VINOGRADSKA: 2,36-44A,48-98,102-110,9g,31e-31i,35B-41v, VOJVOĐANSKA: BB,BB,80-152,113, Naselje NOVI BEOGRAD: KROJAČKA: 14, TOKARSKA: 3-7,
08:30 - 14:30 BULEVAR UMETNOSTI (Ho Ši Minova): 4a, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : bb,bb,,BB,62-64A,80-102, ŠPANSKIH BORACA: 10-18,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje Stubline: DAVIDOVIĆA KRAJ 1. DEO: 228A-230B,201B,227, DOM: 566, DORĆOLA: 0,20,148A-152B,156A,162,204A,143A-145,151A-153,157A,233-233A,1111BB, GRČIĆA KRAJ: 112A,196,200B,216A,228,7A,129A-129B,193B-197,201A-209B,217, JELIĆA KRAJ: 128G,207,219A-219C, KOD RADIO STANICE: 151, PUT ZA GIRČIĆA KRAJ: 226B,209B, STUBLINE: 126,148,152,192,196-204,212-216,228-230,59,145,149-151,155,199,207,213,217,227-229,567,
Obrenovac 09:00 - 15:00 Naselje Brović: 12.OKTOBRA: 16,36,60,7,13,21,27-27A,31,39A,51-51A,59-61,65-67A, BROVIĆ SELO: 10,156,163,187,191, DONjI KRAJ: 14, DRAGOLjUBA P PETROVIĆA: 6-8A,18-18A,24A-30,34A,40A,46,78,106,122,128,164,170,176,186-190,1-7,17,27-27A,33-37,41,45-47,55,61-65,69-71,79-81A,95,125,129,171,177-179,191,195, ĐURĐEVIĆA KRAJ: 128B-128C,186, JOVANOVIĆA KRAJ: 158,162, KEDIĆ KRAJ: 17, KOD GROBLjA: 8, KOD ŠKOLE: 44, Matićeva: 14,18,11,15,21,25-27, MIHAILOVIĆA KRAJ: 22B,144A, MILUTINA ERAKOVIĆA: 2-14A, MILUTINOVIĆA KRAJ: 168, MIŠIĆA KRAJ: 54,39B-39C, NEDELjKOVIĆA KRAJ: 136, NEMA NAZIVA ULICE: 96,106,186,210,101, RANISLAVA FILIPOVIĆA: 2A,6-8,12A,18A-20A,26,34,42-44,52-54,60,64-66,70A,76-78,1-5,15-17A,35,41,47,53,59,67,73-75A,79,83,133,149, SREDNjI KRAJ: 51, STANIŠIĆA KRAJ: 104,198, TANACKOVIĆA KRAJ: 119, VALjEVSKI PUT: 0,8,12,18-20,26-30A,34-42,48-54A,60,82,336,1-1,9-11,23-27C,31A-33,37,53,63,79,85,145, VLADIMIRA S PAVLOVIĆA: 4-6,12-16,22,66,102,130,166,178-180,1-19,107,167, ZDRAVKA J MILOSAVLjEVIĆA: 2A,20,24A,32,38,46,58-58A,70-72,82,86,96A,110-112,116,120-122,130-132,140-148,154,186-188,200,210,214-218,1-7,111-113,119,127-129,135,145,159,183,207,213,217,273, ŽIVKA S PETROVIĆA: 6A,72-74,78,84,98,160,3-7A,71,75,79,85,97,107,143,151,159, Naselje PIROMAN: 12.OKTOBRA: 0,14,30A-32,40-42,50,56,74,78,84,94A-100,104,114,21,33-37,85, BRANKA TOMIĆA: 6,22,48-50,62,72-76,7,47,65-67,73-75, BROVIĆ: 0,24,213, DRAGUTINA ĐURĐEVIĆA: 4,38,126,5,13,17,37,41,61,69, KOD DOMA: 0,6,1BB,59,255,1111, KOD GROBLjA: 28,68,11,15,51,83, KOD RADIO STANICE: 41A-41B, KOD ŠKOLE: 0,1-1, MILETE ERAKOVIĆA: 20,26-28,36,190,194,206,218,226,5,13,29,57,163,169-175,181,189,193-195,201,209-209,219, MILUTINA ERAKOVIĆA: 22,38,48-48B,54-56,64A,70,76-76A,104,110,118,222-224,232,240-242,246-250,1-3,15,19,27-29B,61,101,131,231,257,263, MIRKOVIĆA KRAJ: 0,24,272A,280B,564,1A,21-23,233,259A-261A, PIROMAN: 0,55, PREDRAGA MARKOVIĆA-ALIMPIJE: 2,34,44,50,136,216,220,1,11A,15-21A,29,37-39,43-47,57-59, SELO: 242,5,81, SVETOZARA STANOJEVIĆA-PEKA: 100-100E,148,152,156-158,186,5A-7A,19,31A,37-37C,87,147,157-161,175,181,187, TOMIĆA KRAJ: 20A,34A,58,66A,82-82A,158,1,17,35-37,45A,55,63,67,83,127,159, VALjEVSKI PUT: 2-8A,12,16-22,26-26,34,38-40A,44-48,52-54A,64,68B,108,142,146,252,3,7-9,13-17,21,27-31,37-37,43-45,49,139-141,145,263,1111BB, Naselje Stubline: DAVIDOVIĆA KRAJ 1. DEO: 228A-232A,201B,219A,227, DOM: 566, DORĆOLA: 0,20,148A-152B,156A,162,204A,143A-145,151A-153,157A,231-233A,1111BB, GRČIĆA KRAJ: 0,112A,196,200B,216A,228,236A,256A,7A,129A-129B,193B-197,201A-209B,217-219C,223, JADRANSKI KRAJ: 250A, JELIĆA KRAJ: 128G,207,219A-219C, KOD POŠTE: 402,504-506A, KOD RADIO STANICE: 140,151,523, KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 0,262,526,503,511, MLIN: 233, PANTELIĆA KRAJ: 224,236C,223, PUT ZA GIRČIĆA KRAJ: 226B,209B, SIMEUNOVIĆA KRAJ: 242A,246A-250,195,233,243-243A, STUBLINE: 38A,126-128,146-148,152,156Ž,192,196-204,212-218,222,226-230,234,238-246,254-256,506-508,512,516-518,59,87,145,149-151,155,199,207,213,217-219,225-229,237A-241,245-247,255-257,261,507,511,515-519A,525,567,613, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 136,140-142,160,164A,176,222A,516-518A,522-522C,534-534G,1BB,505A,513-519B,523A,527B,541, Naselje TRSTENICA: BIRČANSKI KRAJ: 222, GORNjI KRAJ: 137B, ILIJE GOJKOVIĆA: 8,222,234B,240-244,248,254,119-119C,209A-209B,235-245,249-255, KOD DOMA: 18,86,136,148B,152-154,162B-162C,186,1,141,151-153,157-161A,265, KOD GROBLjA: 152C,156, KOD ŠKOLE: 6,146,150,166,143,163, SUVODANj: 2,6-8A,112A,156A-156B,182,196,200-204B,208A-222H,228-230,234B-234C,1-1BB,27A,53B,65,197D,201-201D,207B-209E,213-221,225-229,233,257A-257D, TANjA: 136,144A,148,160,164-172,176-178,117A,145-147,165-171,175-177, TRSTENICA NEMA NAZIV: 142,164,186,218,226,65,153,195,
Mladenovac
08:30 - 18:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DEVET JUGOVIĆA: 28-40,25-33,37-39, KRALjA PETRA PRVOG: 186-194, MOMČILA ŽIVOJINOVIĆA: 10,15-21, PRVOG MAJA: 8-10,16-22,28,32-34,7,11-19,23-25, SLAVKA MANOJLOVIĆA: 22, TOZINO VOĆE: 25, VELIBORA VASOVIĆA: 10,20-24,28-32,19-25,29-33,39-45, VLADIMIRA ĆOROVIĆA: 34,21,25,
Surčin
08:30 - 12:00 Naselje BEČMEN: DOBANOVAČKA: 2-26,3-19, STEVANA RADIŠIĆA: 2-4,14,18,32,1-19,23-25a,29, VUKA KARADžIĆA: 8-18,3-9,13-13A,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Ulice: Vladike Nikolaja Velimirovića 1-61, Železnička 1-13, Živana Paunovića, Dvadesetomog juna, Braće Ribara, Jovice Ivković.
08:00 - 17:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Šutci zaseok Mlin.
