Karavan organizuje Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije, a na popularnoj „Puzijadi”, uz zdušno bodrenje roditelja, baka, deka i drugih rođaka, učestvovalo je više od 150 beba od osam do 14 meseci, saopštili su iz Opštine Novi Beograd.

– Porodica je u srcu, mislima i delima Opštine Novi Beograd i biće deo svakog našeg projekta – poručila je predsednica Nikolić.

Ona je podsetila na projekat „Dobro došla, bebo na Novi Beograd” kroz koji Opština Novi Beograd deli bebi-pakete, ali pre svega radost sa roditeljima zbog dolaska novog člana porodice. Takođe, spomenula je i niz drugih aktivnosti i manifestacija namenjenih porodici u kojima se promovišu porodične vrednosti i zajedništvo.

– Opština je nedavno Domu zdravlja Novi Beograd poklonila dva vozila, jedno patronažnoj službi, a drugo terenskoj službi za obilazak Novobeograđana koji su na kućnom lečenju. Poklonili smo i „Montesori table” Odeljenju pedijatrije Doma zdravlja, organizovali mnogobrojne besplatne kreativne radionice i humanitarne akcije, a jednu takvu akciju imaćemo i 22. novembra kada organizujemo humanitarni košarkaški turnir za decu iz Zvečanske – najavila je Nikolićeva.

Dobro raspoloženje učesnika karavana upotpunjno je podelom medalja, diploma i poklona za sve „male trkače”.

Pored članova tima predsednice opštine, događaju je prisustvovao i državni sekretar u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Lazar Petrović, a posle „Puzijade” održana je „Škola roditeljstva” gde su trudnice i buduće mame i tate prisustvovali stručnom predavanju i čuli korisne savete o trudnoći, porođaju i nezi dece u najranijem uzrastu, ističe se u saopštenju.