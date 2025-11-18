Slušaj vest

Sekretarijat za saobraćaj obaveštava sugrađane da je započeta treća faza radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice Bulevar patrijarha Pavla sa dvokolosečnom tramvajskom prugom i pripadajućom infrastrukturom, koje za potrebe Grada Beograda izvodi Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

U toku ove faze doći će do izmena režima saobraćaja u Bulevaru patrijarha Pavla i obustave saobraćaja u delu Pionirske ulice (podvožnjak) do 7. maja 2026. godine.

Molimo vozače da poštuju uspostavljenu saobraćajnu signalizaciju na terenu, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

Kurir.rs/Beograd.rs

