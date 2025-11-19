Slušaj vest

Zid kuće na Vračaru, koja se nalazi neposredno uz gradilište u Ulici Vukice Mitrović na kojem se izvode radovi na kopanju temelja buduće zgrade, sinoć se urušio.

Gradilište se nalazi prekoputa Tehničke škole GSP-a na Vračaru. Na sreću, prema prvim informacijama, nema povređenih.

Pogledajte kako se urušio zid kuće na Vračaru:

Urušio se zid kuće pored gradilišta na Vračaru

Kako je suvlasnik građevinskog objekta rekao za RTS, isti je vlasnik građevinske parcele i kuće koja se urušila. U kući niko nije živeo. Na tabli koja se nalazi kod gradilišta piše da je parcela dobila nalog za uklanjanje objekta.

Srušio se zid kuće na Vračaru

Očekuje se da na teren izađe građevinska inspekcija.

Urušavanje zgrade na Vračaru 2021. godine

Situacija je identična onoj iz jula 2021, kada se samo nekoliko stotina metara dalje, u Vidovdanskoj ulici, urušila zgrada.

Pogledajte kako je pre četiri godine izgledalo urušavanje zgrade u Vidovdanskoj

KURIER NA LICU MESTA! PRVE SLIKE URUŠENE STAMBENE ZGRADE NA VRAČARU: Cela zgrada se tresla, stanari evakuisani

Tada je jedna od ivica zgrade u potpunosti otpala do nivoa prizemlja, a na gornjem delu su bile vidljive pukotine. Preplašeni stanari su bili evakuisani a kako su nam tada rekli, cela zgrada se tresla. U trenutku urušavanja u zgradi je bila jedna žena sa psom. Ona ga je samo zgrabila i izašla napolje.

Pogledajte u galeriji ispod urušavanje zgrade na Vračaru 2021. godine

Urušavanje zgrade u blizini gradilišta na Vračaru 2021. godine