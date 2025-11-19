Slušaj vest

Zid kuće na Vračaru, koja se nalazi neposredno uz gradilište u Ulici Vukice Mitrović na kojem se izvode radovi na kopanju temelja buduće zgrade, sinoć se urušio.

Gradilište se nalazi prekoputa Tehničke škole GSP-a na Vračaru. Na sreću, prema prvim informacijama, nema povređenih.

Pogledajte kako se urušio zid kuće na Vračaru:

Urušio se zid kuće pored gradilišta na Vračaru Foto: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je suvlasnik građevinskog objekta rekao za RTS, isti je vlasnik građevinske parcele i kuće koja se urušila. U kući niko nije živeo. Na tabli koja se nalazi kod gradilišta piše da je parcela dobila nalog za uklanjanje objekta.

1585367.jpeg
Srušio se zid kuće na Vračaru Foto: Mondo/Stefan Stojanović

Očekuje se da na teren izađe građevinska inspekcija.

Urušavanje zgrade na Vračaru 2021. godine

Situacija je identična onoj iz jula 2021, kada se samo nekoliko stotina metara dalje, u Vidovdanskoj ulici, urušila zgrada.

Pogledajte kako je pre četiri godine izgledalo urušavanje zgrade u Vidovdanskoj

KURIR NA LICU MESTA! PRVE SLIKE URUŠENE STAMBENE ZGRADE NA VRAČARU: Cela zgrada se tresla, stanari evakuisani Foto: Zorana Jevtić

Tada je jedna od ivica zgrade u potpunosti otpala do nivoa prizemlja, a na gornjem delu su bile vidljive pukotine. Preplašeni stanari su bili evakuisani a kako su nam tada rekli, cela zgrada se tresla. U trenutku urušavanja u zgradi je bila jedna žena sa psom. Ona ga je samo zgrabila i izašla napolje.

Pogledajte u galeriji ispod urušavanje zgrade na Vračaru 2021. godine

Urušavanje zgrade u blizini gradilišta na Vračaru 2021. godine Foto: Mondo/Uroš Arsić

Stanari su bili evakuisani.

Kurir.rs/MONDO

