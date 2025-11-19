Slušaj vest

Prvi kontigent čelične konstrukcije novog mosta preko Save stigao je u Beograd i počeo je istovar prve od ukupno sedam barži na gradilište u blizini Brankovog mosta.

Ovu vest uz fotografije, objavio je i ministar finansija Siniša Mali, koji je rekao da sa nestrpljenjem i ponosom očekujemo novi most. 

"Sedam barži čelične konstrukcije novog mosta preko Save stigle su u Beograd i već je počelo istovarivanje prvih delova na gradilišni plato u blizini Brankovog mosta.

Barže su pre tri meseca krenule iz kineske provincije Đangsu, iz pogona fabrike CSCEC, gde se pravi novi most, a ovom isporukom nam je stiglo više od 50 odsto čelične konstrukcije novog mosta koji će imati ukupno 6.500 tona.

Uskoro ćemo svi moći da vidimo obrise ovog novog simbola Beograda. Glavni raspon mosta će biti 166 metara, a ukupna dužina je 420 metara.

Novi most će biti postavljen na ukupno šest stubova, dva u vodi i po dva na obalama, ukupne širine 38 metara, prilagođen pešacima i biciklistima, uz pristupne saobraćajnice sa obe strane.

Krajem sledeće godine Beograd će imati novi most. Očekujemo ga sa ponosom i nestrpljenjem. Srbija se gradi", objavio je ministar Mali.

Ne propustiteInfoBizPOZNATO KADA STIŽU PRVI DELOVI NOVOG SAVSKOG MOSTA IZ KINE: Gradilište u punom jeku, radovi napreduju po planu - završeno 48 od 108 šipova za novi most
Snimak ekrana 2025-10-16 203517.jpg
InfoBiz"SRBIJA NE STAJE, RADI SE I GRADI" Mali obišao radove na izgradnji novog Savskog mosta: Biće gotov do kraja 2026.
Screenshot 2025-09-12 121304.png
DruštvoStarog savskog mosta definitivno više nema: Uklanja se i poslednji luk, za mesec će uslediti izvlačenje na obalu i sečenje
Stari savski most uklanjanje Starog savskog mosta.jpg
DruštvoVažna zabrana na snazi zbog uklanjanja Savskog mosta - Kapetan apelovao na Beograđane da poslušaju nadležne službe
IMG-20250219-WA0148.jpg