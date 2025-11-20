Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, u četvrtak, 20. novembra 2025. godine, od 08.00 do 16.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Kozarčevoj ulici.
Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
