Slušaj vest

Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradIZ KINE STIGLI PRVI DELOVI ZA NOVI MOST PREKO SAVE U BEOGRADU Ministar Mali: Krajem sledeće godine biće završen! Očekujemo ga sa ponosom i nestrpljenjem
Screenshot 2025-11-19 134613.jpg
BeogradSRUŠIO SE ZID KUĆE NA VRAČARU: Objekat se nalazi uz gradilište, očekuje građevinska inspekcija - POGLEDAJTE ŠTA SE DESILO (FOTO)
Vračar srušio se zid kuće
BeogradPOČELA JE TREĆA FAZA RADOVA: Kako će izgledati režim saobraćaja u Bulevaru patrijarha Pavla
GSP 1.jpg
BeogradRADOVI U MAKEDONSKOJ I NUŠIĆEVOJ IZNENADILI MNOGE BEOGRAĐANE: Sve koji su odmarali za vikend, prvog radnog dana zatekle izmene u saobraćaju! Evo kuda ide GSP
adsdad01-news1-nenad-kostic.jpg