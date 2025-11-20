ISKLJUČENJA NA 11 OPŠTINA! Detaljan spisak - evo ko će sve u Beogradu danas biti bez struje
EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima deset beogradskih opština.
Spisak isključenja struje:
Palilula 09:00 - 14:00 VUKA VRČEVIĆA: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,10D-10G,18A,24-26,9,15-15Ž,47,
Savski venac 09:00 - 15:00 GARDIJSKA: bb, TOPČIDERSKA: 10,14-24,1,
Voždovac 09:00 - 15:00 BULEVAR PEKA DAPČEVIĆA: 65, KUMODRAŠKA: 336-352,301-301A,
Voždovac 09:00 - 14:00 Naselje VRČIN: STEVANA MOKRANjCA: 21-25,31,39,
Čukarica 08:30 - 14:00 DOBRINOVIĆEVA: 1, KARPOŠEVA: 8,3-5, KIROVLjEVA: 8A-20, LAZARA KUJUNDžIĆA: 3, LjEŠKA: 2-4,8-28,1-9, RADNIČKA: BB,2,25-29,37-47, TURGENjEVA: 2-10,1-7A, VISOKA: 2-6,1-7,11-15, ZRMANjSKA: 1,
Čukarica 09:00 - 15:00 PIONIRSKA: 24,28-30,34-34G,
Rakovica 09:00 - 15:00 BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: BB,5,
Novi Beograd 08:30 - 14:30 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: bb,26-36,33-41, MILENTIJA POPOVIĆA: 28-32,36-48,3,7-9,
Grocka 09:00 - 14:00 Naselje VRČIN: AVALSKI DRUM: 4A-14,
Barajevo 09:00 - 18:00 Naselje ARNAJEVO: BEOGRADSKOG BATALjONA: 2-14,92A,1-19, BOŽIDARA ANĐELKOVIĆA: 0-10,14-28,32-44,270,1-5A,9-31,35-41,151A, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2,6-14,18-28,32-42,46-56,1-29,39,97, BUDIMIRA SIMIĆA: 0-4,8-44,50-52,56A-62,250,1-3,7-17,23-67, KOSMAJSKOG ODREDA: 0-20,26,30-36A,42-48,52-54,78,1-27,31-45,49-77,81-85A,91, LAZAREVAČKI PUT: 18,22,11,15-17,27-29A,33-37, MILIVOJA KOSTADINOVIĆA: 2-8,12-20,24,28,32,1-7,11-13A, Naselje LISOVIĆ: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 0,
Mladenovac 09:00 - 15:00 Naselje GRANICE: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 6,10,14A,18,7-13,59, NOVA 1: 2,6-6A,9,13, VELIKE GRANICE: , Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): JOVANA RISTIĆA: 16, NIKOLE PAŠIĆA: 52,62,53,57, STEVANA SINĐELIĆA: 10,13,19, UČITELjSKA: 2-8,16A-22,30-36,1-13A,25,29-55,59-61,65-67,
Surčin 09:00 - 13:00 Naselje DOBANOVCI: UGRINOVAČKA: 28-56,29-35,39-51,
Lazarevac 08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Lukavica: Ivana Milovanovića 99-168, Nate Đokić 1-52 (zaseok Radosavljevići, Đokići).