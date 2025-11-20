Slušaj vest

Ovo tradicionalno okupljanje ljubitelja pisane reči i kraljice sportova posvećeno je Dušku i Brani Radoviću, koji su ostavili trajne tragove u kulturi i sportu Beograda.

Okupljanje će biti kod sudijskog tornja na Adi Ciganliji i restorana „Jezero Azaro”, prijava učesnika i preuzimanje brojeva je u 10 časova, a početak trke je zakazan za 11 časova. Početak šetnje biće pet minuta kasnije, u 11.05 časova.

Svaki učesnik na svoju odgovornost učestvuje u trci, što potvrđuje potpisom na prijavi koja se vrši putem mejla: office@sportzasvebeograd.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

