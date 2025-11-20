– trolejbuske linije 40 i 41 i dalje neće funkcionisati, dok će privremena autobuska linija 41A (Studentski trg – Banjica 2) u oba smera saobraćati na trasi: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Mihaila Avramovića – Raška – Crnotravska i dalje redovnom trasom trolejbuske linije 41 i u skladu sa radovima u Makedonskoj ulici;

– linija 34 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Pivljanina Baje i dalje na redovnoj trasi;

– vozila sa linija 59, 78 i 47N će u oba smera saobraćati na trasi: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Mihaila Avramovića – Raška – Crnotravska i dalje na redovnim trasama (linija 78 u skladu sa radovima u funkciji uklanjanja Starog savskog mosta, linija 47N u skladu sa radovima u Ulici 13. oktobra u Resniku);

– u smeru ka Banovom brdu, linija 49 će zbog istovremenih radova u Bulevaru vojvode Mišića saobraćati sledećom trasom: Crnotravska – Raška – Mihaila Avramovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Paštrovićeva i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka naselju „Stepa Stepanović” saobraćati na trasi: Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Mihaila Avramovića – Raška – Crnotravska i dalje na redovnoj trasi;

– linija 94 će u smeru ka Bloku 45, zbog istovremenih radova u Bulevaru vojvode Mišića, saobraćati sledećom trasom: Crnotravska – Raška – Mihaila Avramovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Most na Adi i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Resniku saobraćati na trasi: Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Mihaila Avramovića – Raška – Crnotravska i dalje na redovnoj trasi.