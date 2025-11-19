Slušaj vest

Svi koji su prošli u popodnevnim časovima privatnim ili gradskim prevozom po ulicama prestonice, mogli su se uveriti da je popodnevni špic uzeo maha, te su se gužve stvorile na više pravaca. 

Naime, kako se vidi na "naxi-kamerama" u 16 časova najgušće je na Gazeli, gde su se stvorile ogromne kolone vozila, a kako se može videti — vozila mile po putu.

Slična situacija je zabeležena na ulazu u Terazijski tunel, tačnije na Brankovom mostu.

Popodnevni špic u Beogradu, 19. novembar Foto: Printscreen Naxi camere

Gužve su primećene i na Autokomandi, ali i na Mostu na Adi.

Popodnevni špic je svakidašnji za Beograd, te se savetuje oprez i strpljenje vozačima.

Kurir.rs

