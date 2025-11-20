Slušaj vest

Dežurni lekari na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu imali su pune ruke posla. Dve saobraćajne nezgode dogodile su se protekle noći, ekipa Hitne pomoći je intervenisala i zbog napada psa, a pacijentu koji je primljen nakon udesa, tokom dijagnostike je otkrivena moguća tumorska promena.

Glavni dežurni hirurg VMA Nebojša Marić, kaže da su tokom noći zbrinuti pacijenti iz dve odvojene saobraćajne nesreće koji su lakše povređeni kao pešaci.

- Pacijenti su podvrgnuti dodatnom sprovedenom dijagnostikom koja je podrazumevala i ultrazvučnu dijagnostiku. Kod jednog pacijenta je otkrivena i promena u trbuhu koja ukazuje da se verovatno radi o tumorskoj promeni - rekao je dr Marić za RTS.

Nebojša Marić Foto: Printscreen/RTS

On je istakao da je pacijent zadržan na lečenju, te da se sprovodi dodatna dijagnostika u tom pravcu.

- Može se reći da je sreća u nesreći da praktično jedna okolnost nesrećna dovede do situacije da pacijent može dalje da se ispituje i pravilno leči - zaključuje Marić.

Napad psa

Na odeljenje ortopedije primljen je tridesetogodišnji muškarac koji je zadobio povredu sečivom, nakon što je pokušao da se odbrani od psa udomljenog pre nekoliko meseci. Kako je rekao dr Marić, pas je pokazivao znake agresije i simptome besnila.