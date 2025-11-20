Slušaj vest

Iz Sekretarijata za saobraćaj saopštavaju da od nedelje, 23. novembra, stupa na snagu novi režim saobraćaja u Nušićevoj i Makedonskoj ulici.

Nušićeva ulica postaje dvosmerna, a saobraćaj će se obavljati na sledeći način: smer od Terazijskog tunela ka Makedonskoj (ka opštini Stari grad) će biti dozvoljen za sva vozila i saobraćaj će se odvijati kao i do sada ka ulicama Hilandarskoj, Cetinjskoj i Svetogorskoj, uz jednu izmenu - levo skretanje iz Nušićeve u Makedonsku se ukida.

Smer od Makedonske (od opštine Stari grad) ka Terazijskom tunelu dozvoljen je isključivo za vozila javnog gradskog prevoza i taksi vozila.

Nova pravila vožnje u Makedonskoj ulici

U Makedonskoj ulici na snazi će biti sledeći režim: smer od Makedonske ka Trgu republike dozvoljen je isključivo za vozila javnog gradskog prevoza i taksi vozila, kojima je na raspolaganju jedna saobraćajna traka. Smer od Trga republike ka Makedonskoj dozvoljen je za kretanje svih motornih vozila u dve saobraćajne trake, tako što je desna saobraćajna traka namenjena za kretanje vozila javnog gradskog prevoza i taksi vozila, a druga saobraćajna traka namenjena je za kretanje svih ostalih motornih vozila. Taksi stajalište u Makedonskoj ulici ostaje na dosadašnjoj poziciji.

Garaži "Parkiralište Politika" može se pristupiti isključivo Makedonskom ulicom iz smera Trga republike, dok je prilikom izlaska iz garaže obavezan smer levo, ka Svetogorskoj ulici.

Uvedena je još jedna važna promena za sve vozače koji se kreću Svetogorskom ulicom u pravcu Makedonske i koji su od nedelje, 23. novembra, u obavezi da skrenu desno u Cetinjsku ili Hilandarsku ulicu.

Cilj promena rasterećenje raskrsnice kod Doma omladine

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Napominje se da ove promene režima saobraćaja pre svega imaju za cilj da rasterete raskrsnicu kod Doma omladine, koja je trpela veliko saobraćajno opterećenje vozilima javnog prevoza, i to u njihovom levom skretanju iz Makedonske ulice ka Terazijskom tunelu.

Ukidanje levog skretanja za vozila javnog prevoza, koja će sada koristiti Nušićevu ulicu za pristup Terazijskom tunelu, učiniće raskrsnicu kod Doma omladine znatno funkcionalnijom i uticaće na brže odvijanje saobraćaja. Tome će doprineti i otvaranje autonomne trake za vozila javnog prevoza koja dolaze iz pravca Trga republike i ulaze u Makedonsku ulicu.