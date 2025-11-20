Slušaj vest

Šesti „Sava osiguranje Beogradski polumaraton 2025” na programu je u nedelju, 23. novembra, a po rečima organizatora sve je spremno za događaj kojim se ulazi u finiš ovogodišnje trkačke sezone.

Direktor „Beogradskog maratona” Darko Habuš saopštio je na konferenciji za medije da će osim polumaratonske trke biti održana i trka na 10 kilometara, a start je zakazan za 10 časova.

– Sva mesta za učešće na polumaratonu su popunjena još pre nekoliko dana. Ovo je druga trka u skoro 40 godina dugoj istoriji Beogradskog maratona, za koju su prijave zatvorene nekoliko dana pre njenog početka. Prijavljeno je 5.000 učesnika iz 52 zemlje, što je za 20 odsto više nego prošle godine. Trasa staze je promenjena, trčaće se po ulicama Novog Beograda i Zemuna, tako da će start i cilj ovih trka biti ispred Beogradske arene – rekao je Habuš.

Podršku organizatorima pružiće 225 volontera, kao i 75 volontera Crvenog krsta na 20 punktova na stazi, kao i na cilju. Takođe, o medicinskoj sigurnosti učesnika brinuće pet ekipa hitne pomoći, a obezbeđeno je i dežurstvo dva urgentna centra. Brigu o bezbednosti vodiće 150 pripadnika saobraćajne policije i 350 predstavnika fizičko-tehničkog obezbeđenja.

– Veliku zahvalnost dugujemo Gradu Beogradu i svim gradskim službama bez čije pomoći i podrške jednostavno ne bi bilo moguće organizovati ovakav događaj. Ovu trasu staze Beogradskog polumaratona sertifikovala je Svetska atletika i kao takva se nalazi u njihovom zvaničnom kalendaru, što je samo po sebi potvrda kvaliteta našeg rada – rekao je Habuš.

On je posebno naglasio da je 2025. najuspešnija godina u istoriji Beogradskog maratona.

– Samo ove godine, na svim našim događajima učestvovalo je više od 28 hiljada trkača, što predstavlja novi istorijski rekord i potvrđuje da Beograd postaje jedan od vodećih trkačkih centara regiona – istakao je Habuš.

On je govorio i o detaljima predstojećeg 39. Beogradskog maratona koji će se, prvi put u njegovoj istoriji, održati tokom dva dana – 18. i 19. aprila 2026. godine.

– Polumaratonska trka startovaće 18. aprila ujutro, a trka na 10 kilometara održaće se istog dana u popodnevnim satima i završiće se koncertom i zanimljivim zabavnim programom. Maratonska trka je zakazana za nedelju, 19. april, u jutarnjim časovima – rekao je Habuš.

Srpski atletski savez poslednjih nekoliko godina pouzdan je partner Beogradskog maratona u organizaciji svih događaja. Direktor Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković sa velikim zadovoljstvom je konstatovao da će ovaj Beogradski polumaraton ujedno biti i državno prvenstvo u polumaratonu.

– Učestvovaće sedmorica kenijskih trkača, kao i pet polumaratonki, takođe iz Kenije. Obezbeđen je pejsmejker, a „pejs” je projektovan na 61 minut i 30 sekundi. Uveren sam da će jaka konkurencija pomoći i našem najboljem atletičaru na srednjim i dugim prugama Elzanu Bibiću da pokuša da konačno obori nacionalni rekord u trci na 21 kilometar, koji još od 1998. godine drži Janko Benša i to u vremenu jedan sat, dva minuta i 11 sekundi, rekao je Branković i najavio da će Beograd u petak i subotu biti domaćin seminara za trenere trkača srednjih i dugih pruga iz preko 30 zemalja, te da će svi oni biti specijalni gosti 6. „Sava osiguranje Beogradskog polumaratona”.

Dvostruki pobednik Beogradskog polumaratona Elzan Bibić ponovo će biti glavni favorit za titulu šampiona Srbije, a svi se nadaju da će konačno oboriti i rekord star 27 godina.

„Sava osiguranje” je već četvrtu godinu zaredom sponzor Beogradskog maratona i zvanično osiguranje trkača i manifestacije. Direktor marketinga i digitalnih kanala prodaje „Sava osiguranja” Dragan Ocokoljić je istakao da ova kompanija sa ponosom podržava događaj koji spaja sve generacije i promoviše bavljenje sportom i rekreacijom.