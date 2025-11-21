Tokom izvođenja radova na sanaciji kvara na toplovodnoj mreži u Garibaldijevoj ulici na opštini Vračar, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom kruševačkom do zone raskrsnice sa Ulicom Matavuljevom, od 22. novembra, od 8 časova, do 23. novembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.