Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na sanaciji kvara na toplovodnoj mreži u Garibaldijevoj ulici na opštini Vračar, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom kruševačkom do zone raskrsnice sa Ulicom Matavuljevom, od 22. novembra, od 8 časova, do 23. novembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, zbog čega će biti onemogućeno funkcionisanje trolejbuske linije 22, navodi se u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradSVE SPREMNO ZA BEOGRADSKI POLUMARATON U NEDELJU: Sva mesta za učešće popunjena još pre nekoliko dana
Screenshot 2025-11-20 143809.jpg
BeogradNovi režim saobraćaja u Nušićevoj i Makedonskoj: Od nedelje velike izmene i nova pravila vožnje u centru Beograda
whatsapp-image-20201211-at-12.23.52-pm-1-result.jpg
BeogradBEOGRAĐANINA ODVEZLA HITNA ZBOG UDESA, PA OTKRIVENO DA IMA TUMOR?! Dežurni hirurg VMA: Može se reći da je sreća u nesreći, zadržan je na lečenju
Screenshot 2025-11-20 101648.jpg
BeogradBEOGRAĐANI, PAŽNJA! OVE LINIJE GSP DANAS MENJAJU TRASE: Radovi u Ulici neznanog junaka menjaju režim rada linija javnog prevoza
GSP 1.jpg