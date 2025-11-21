Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, zbog čega će biti onemogućeno funkcionisanje trolejbuske linije 22.
IZMENE U GSP SAOBRAĆAJU NA VRAČARU: Zbog radova u Garibaldijevoj ovog dana neće saobraćati trolejbus 22
Tokom izvođenja radova na sanaciji kvara na toplovodnoj mreži u Garibaldijevoj ulici na opštini Vračar, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom kruševačkom do zone raskrsnice sa Ulicom Matavuljevom, od 22. novembra, od 8 časova, do 23. novembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.
Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, zbog čega će biti onemogućeno funkcionisanje trolejbuske linije 22, navodi se u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz.
Kurir.rs/Beograd.rs
