Slušaj vest

Najslađa trka beba Bebiron puzijada održaće se u subotu od 11h u Tržnom centru BIG Fashion u Beogradu!

Na Bebiron puzijadu pozvani su svi oni čija deca rastu nekom novom brzinom. Dobrodošli su svi koji žele da kreiraju nove najdraže uspomene i da se zabave. I sve to potpuno besplatno.

Pravo na učešće na najslađoj trci imaju bebironi od osam do 14 meseci koji puzaju poput vetra. Iako Puzijada počinje u 11, učesnike očekujemo dvadesetak minuta ranije. Savetovalište Bebiron već je pripremilo fenomenalne nagrade, diplome i zlatne medalje za najspretnije i najbrže, ali nismo zaboravili ni ostale učesnike. Mamama i tatama ostaje samo da zabeleže trenutke koje ćemo prepričavati u nedogled.

I to nije sve!

Od 13 sati u TC Big Fashion u sali bioskopa biće organizovana besplatna Bebiron školica za trudnice i tate! Savetovalište Bebiron će vam pomoći da otklonite nedoumice koje imate o trudnoći, porođaju, rastu i razvoju bebe. Školica je osmišljena da na zanimljiv način pruži osnovne informacije o trudnicama i njihovim partnerima. Predavači će biti eminentni stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u zdravstvenoj zaštiti trudnica, porodilja, dojilja i novorođenčadi.