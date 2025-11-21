Beograd
NOĆ U BEOGRADU: Dvojica muškaraca povređena u udesu na Novom Beogradu
Dvojica muškaraca stara 27 i 28 godina, povređena su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na uglu Zorana Đinđića i Studentske ulice u Novom Beogradu.
Povređeni su prevezeni u Urgentni centar, ali stepen povreda još nije poznat.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 113 puta, a od toga je 13 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među njima astamtičari, kao i kardiološki, onkološki i psihijatrijski pacijenti.
