Dvojica muškaraca stara 27 i 28 godina, povređena su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na uglu Zorana Đinđića i Studentske ulice u Novom Beogradu.

Povređeni su prevezeni u Urgentni centar, ali stepen povreda još nije poznat.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 113 puta, a od toga je 13 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među njima astamtičari, kao i kardiološki, onkološki i psihijatrijski pacijenti.

