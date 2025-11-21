Beograd
KOLAPS NA GAZELI: Magla dodatno usporava saobraćaj u Beogradu! Evo kakvo je trenutno stanje na ulicama prestonice (foto)
Slušaj vest
Saobraćaj se u Beogradu ovog jutra odvija usporeno kako zbog magle, tako i zbog uobičajene jutarnje gužve.
Najkritičnije je trenutno na Gazeli, gde vozila mile u smeru ka gradu. Gužve ima još i kod Autokomande. Saobraćaj je pojačan i na drugim mostovima, kao i prilazima centru grada.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Vidi galeriju
Slaba vidljivost i mokar kolovoz dodatno otežavaju vožnju, pa vozači već od ranih sati prijavljuju zastoje i usporenja.
Reaguj
Komentariši