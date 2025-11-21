Slušaj vest

Saobraćaj se u Beogradu ovog jutra odvija usporeno kako zbog magle, tako i zbog uobičajene jutarnje gužve.

Najkritičnije je trenutno na Gazeli, gde vozila mile u smeru ka gradu. Gužve ima još i kod Autokomande. Saobraćaj je pojačan i na drugim mostovima, kao i prilazima centru grada. 

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Slaba vidljivost i mokar kolovoz dodatno otežavaju vožnju, pa vozači već od ranih sati prijavljuju zastoje i usporenja.

