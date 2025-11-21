Slušaj vest

Na gradilištu kod Starog savskog mosta je užurbano i mnogo se radi. Stigle su nove čelične konstrukcije i izlivaju se betonski stubovi. Sa sedam barži, za sedam dana, biće istovareno 3.500 tona čelika za novi most na Savi. Kako kažu nadležni, most bi trebalo kompletno da bude završen najkasnije do kraja 2026. godine.

Jedna barža za jedan dan – toliko se specijalnom dizalicom velike nosivosti istovari na novobeogradsku obalu. Na sedam barži nalazi se teret od 3.500 tona čelične konstrukcije glavnog raspona novog mosta, izrađene u Kini.

Nadležni kažu da bi ceo posao trebalo da bude završen do nedelje. Onda počinje spajanje.

"Za istu baržu je angažovana ovog puta dizalica 1.230 tona nosivosti, zato što u ovoj isporuci su komadi teški do 130 tona. Sad je priprema za početak predmontaže, ukrupnjavanja glavnog raspona. Ovde iza nas, sad se od svih ovih elemenata ne vidi, tu su postavljeni temelji i tu će da ide noseća skela na koju će da ide ukrupnjavanje kompletnog luka", objašnjava Dragoslav Jovanović, odgovorni izvođač radova iz kompanije "Pauer Čajna".

Druga tura stiže krajem januara

U Kini je proizvedeno još 1.000 tona konstrukcije glavnih lukova mosta i to bi u Beograd trebalo da stigne krajem januara.

"Trenutno se proizvodi konstrukcija prilaznih raspona i ona će verovatno do kraja godine biti proizvedena u pogonima, nakon čega će krenuti njen transport prema Beogradu i očekuje se dolazak tokom aprila“, kaže Lazar Pavić iz kompanije "Pauer Čajna".

Na ovom gradilištu radi se u isto vreme na više lokacija. Stubovi Starog savskog mosta još nisu sasvim uklonjeni. Drugi treba porušiti ispod vode, a treći metar i po iznad. U međuvremenu, grade se stubovi novog mosta na obali.

"Što se tiče stubova na novobeogradskoj strani, prvi stub – kod njega je izvršeno betoniranje temelja. Što se tiče drugog stuba, u fazi je izrada armature, odnosno armiranja temelja“, navodi Vladimir Vujičić iz "Mostogradnje".

Detaljan pregled rečnog dna

Dok ne bude pregledan svaki pedalj rečnog dna, ne može da počne izgradnja stubova u reci. Do sada su ekipe Centra za razminiranje na ovom gradilištu obavile ispitivanje i na obali i na rečnom dnu. Ali, posao nije završen.

"Do sada je na ovom gradilištu izbušeno više od 300 rupa za merenje promena magnetnog polja, od toga 200 na kopnu, a 100 je izbušeno u samom rečnom koritu. Znači, buše se do 26 metara dubine rupe u koje se spuštaju sonde, da bismo izmerili eventualnu promenu magnetnog polja, odnosno da otklonimo sumnje da postoji nešto dole opasno, mislim u prvom redu na ubojna sredstva", ukazuje Bratislav Rančić iz Centra za razminiranje Republike Srbije.

Vremenske prilike idu naruku izvođaču radova, a iako stiže zima, posao se neće stati.

Osim što će biti montirani elementi novog mosta, uskoro počinje i demontaža luka Starog savskog mosta.

