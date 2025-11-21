U Mirijevu se upravo odigrala neuobičajena drama kada je žena, trčeći za svojim psom koji joj se iznenada otrgao, udarila glavom autobus koji je stajao.
DRAMATIČNA SCENA U MIRIJEVU: Ženi se otrgao pas, ona potrčala za njim - pa glavom udarila u autobus!
Kako je poznato do incidenta je došlo na uglu ulica Koste Nađa i Semjuela Beketa.
Prema prvim informacijama sa lica mesta, žena je zadobila povrede glave, ali nije poznato u kakvom je stanju.
Pozvana je ekipa Hitne pomoći, a nakon incidenta u ovom delu grada stvaraju se gužve u saobraćaju.
(Kurir.rs/Blic)
