Kako je poznato do incidenta je došlo na uglu ulica Koste Nađa i Semjuela Beketa.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, žena je zadobila povrede glave, ali nije poznato u kakvom je stanju.

Pozvana je ekipa Hitne pomoći, a nakon incidenta u ovom delu grada stvaraju se gužve u saobraćaju.

(Kurir.rs/Blic)

