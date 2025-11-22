BEOGRADSKI POLUMARATON MENJA REŽIM SAOBRAĆAJA Evo koje ulice će biti zatvorene i do kada
Zbog 6. Beogradskog polumaratona doći će do privremenog zatvaranja pojedinih ulica u Beogradu.
Sekreteatijat za javni prevoz najavio je danas da će zbog održavanja 6. Beogradskog polumaratona, 23. novembra, u Bulevaru Zorana
Đinđića od 22. novembra od 15:30 časova do 23. novembra u ponoć biti obustavljen saobraćaj na delu od Ulice antifašističke borbe do
Ulice španskih boraca.
Start trke je u 8:00 časova u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca.
Trasa je polumaratona je: Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Bulevar Crvene armije
– Uroša Martinovića – Rjepinova – Omladinskih brigada – Bulevar heroja sa Košara – Tošin bunar – Bulevar Milutina Milankovića –
Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Pariske komune – kružni tok "Novi Beograd".
Dalje se kreće trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka – 22. oktobra – Vrtlarska – Bežanijska – Glavna –
Karamatina – Kej oslobođenja – Stevana Markovića – Karađorđeva – Karađorđev trg – Bulevar Nikole Tesle – Alekksinačkih
rudara Bulevar Nikole Tesle – kružni tok "Ušće" – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Antifašističke borbe – kružni tok
"Arena" – Antifašističke borbe – cilj u Bulevaru Zorana Đinđića.
Vozila gradskog prevoza koja na tim trasama će u nedelju, u jutranjim časovima saobraćati do 7:30 sati redovnom trasom, a posle
obustave saobraćaja od 14 sati nastaviće u redovnom režimu.