Slušaj vest

Zbog 6. Beogradskog polumaratona doći će do privremenog zatvaranja pojedinih ulica u Beogradu.

Sekreteatijat za javni prevoz najavio je danas da će zbog održavanja 6. Beogradskog polumaratona, 23. novembra, u Bulevaru Zorana

Đinđića od 22. novembra od 15:30 časova do 23. novembra u ponoć biti obustavljen saobraćaj na delu od Ulice antifašističke borbe do

Ulice španskih boraca.

Start trke je u 8:00 časova u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca.

Trasa je polumaratona je: Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Bulevar Crvene armije

– Uroša Martinovića – Rjepinova – Omladinskih brigada – Bulevar heroja sa Košara – Tošin bunar – Bulevar Milutina Milankovića –

Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Pariske komune – kružni tok "Novi Beograd".

Dalje se kreće trasom: Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka – 22. oktobra – Vrtlarska – Bežanijska – Glavna –

Karamatina – Kej oslobođenja – Stevana Markovića – Karađorđeva – Karađorđev trg – Bulevar Nikole Tesle – Alekksinačkih

rudara Bulevar Nikole Tesle – kružni tok "Ušće" – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Antifašističke borbe – kružni tok

"Arena" – Antifašističke borbe – cilj u Bulevaru Zorana Đinđića.