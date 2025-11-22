Slušaj vest

Zbog održavanja Beogradskog polumaratona i trke na 10 kilometara danas i sutra stupaju na snagu izmene u režimu saobraćaja čak 54 gradske linije, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj.

Koje linije menjaju trasu

- Izmene režima kojima saobraća gradski prevoz počeće u subotu od 15.30 sati, i trajaće do nedelje u ponoć. U pitanju je okvirni plan organizacije linija javnog prevoza. Može doći do odstupanja, u zavisnosti od situacije na terenu - saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

Koja je ruta polumaratona

Sekretarijat za saobraćaj je objavio da je start Beogradskog polumaratona trke u 8 časova u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca.

Koja je trasa polutmaratona:

Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Bulevar Crvene armije – Uroša Martinovića – Rjepinova – Omladinskih brigada – Bulevar heroja sa Košara – Tošin bunar – Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Pariske komune – kružni tok „Novi Beograd” – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka – 22. oktobra – Vrtlarska – Bežanijska – Glavna – Karamatina – Kej oslobođenja – Stevana Markovića – Karađorđeva – Karađorđev trg – Bulevar Nikole Tesle – Alekksinačkih rudara Bulevar Nikole Tesle – kružni tok „Ušće” – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Antifašističke borbe – kružni tok „Arena” – Antifašističke borbe – cilj u Bulevaru Zorana Đinđića.

Trka na 10.000 metara

Kako smo ranije pisali osim polumaratonske trke biće održana i trka na 10 kilometara. Start trke je u 8 časova u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca.

Koja je trasa trke na 10.000 metara:

Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Bulevar Crvene armije – Uroša Martinovića – Rjepinova – Omladinskih brigada – Bulevar heroja sa Košara – Tošin bunar – Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – kružni tok „Novi Beograd” – Bulevar Mihajla Pupina – Antifašističke borbe – cilj u Bulevaru Zorana Đinđića.