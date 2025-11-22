Slušaj vest

Pored vremena ovakvog kakvo je, hladno, sa snegom i kišom, bilo je za očekivati da dođe do kolapsa u saobraćaju. Dodatni problem je stvorilo i zatvaranje ulica na Novom Beogradu zbog sutrašnjeg maratona.

Standardno je na mostovima "krkljanac". Gazela je prepuna vozila koja se kreću u smeru ka gradu. Situacija je nešto bolja na Brankovom mostu, gde je malo više vozila u smeru ka centru. Na Pančevačkom mostu gužva je veća u smeru ka Borči.

Na Autokomandi se u talasima stvara gužva.

Sutra se održava polumaraton, ali pripreme su počele već danas.

Trasa 6. Sava osiguranje Beogradskog polumaratona prvi put je kompletno preseljena na Novi Beograd. Zbog toga će neke ulice biti zatvorene za saobraćaj počev od danas od 16 časova. Start trke je zakazan za nedelju, 23. novembra u 10 časova.