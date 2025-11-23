Slušaj vest

U Beogradu noćas su se dogodile dve saobraćne nesreće u kojima je povređena jedna osoba, koja je odvezena u Urgentni centar, a dve su zbrinute na licu mesta, jer su im povrede bile lake.

Hitna pomoć je tokom noći intervenisala 107 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema, prvenstveno povišenog pritiska.

Od toga, na javnom mestu 15 puta, već uobičajeno vikendom - zbog preterivanja sa alkoholom i tuča sa manjim povredama.

Sinoć u 19.53 časa u Dobanovcima je automobil udario u porodičnu kuću i u tom udesu lakše je povređen muškarac star 31 godinu, koji je prevezen u Urgentni centar na dijagnostiku.

Za pomoć su se javljali uglavnom hronični bolesnici, najviše hipertenzičari, astmatičari, kao i kardiološki, onkološki i psihijatrijski pacijenti.