Gradska opština Voždovac i ove godine priprema novogodišnje paketiće za decu do navršenih 10 godina (rođenu od 1. januara 2015. do 31. decembra 2025. godine), saopšteno je iz Opštine Voždovac.

Prijavljivanje počinje u ponedeljak, 24. novembra, i traje do petka, 5. decembra.

Kriterijum za dodelu paketića je da jedan roditelj/ staratelj/ hranitelj i dete imaju prebivalište na teritoriji opštine Voždovac.

Za prijavu je potrebno predati: popunjen formular, ličnu kartu na uvid (ili fotokopiju/očitanu ličnu kartu roditelja/staratelja/hranitelja) i zdravstvenu knjižicu deteta na uvid (ili fotokopiju/očitanu).

Prijave se vrše lično na tri punkta na Voždovcu:

1. šalter Opštine Voždovac, ponedeljak-petak (od 9 do 19 časova), subota (od 9 do 14 časova);

2. MZ „Jajinci”, ponedeljak-sreda (od 9 do 16 časova), četvrtak-petak (od 16 do 19 časova), subota (od 9 do 14 časova);

3. MZ „Ripanj”, ponedeljak-četvrtak (od 9 do 16 časova), petak (od 16 do 19 časova), subota (od 9 do 14 časova).

Foto: Beograd.rs

Roditelji/staratelji/hranitelji dece rođene posle zatvaranja prijave za paketiće, prijavu će moći da podnesu u zgradi Opštine Voždovac i MZ „Ripanj” od 9 do 15 časova.

Vaučeri će se preuzimati prilikom prijave. Na vaučerima je naznačeno mesto i vreme podele paketića, navodi se u saopštenju.