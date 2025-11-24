Slušaj vest

Zbog planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Čukarica, u ponedeljak, 24. novembra 2025. godine, od 7 do 15 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Rušanj, kao i u Ulici Jeličićev venac, u naselju Sremčica.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

