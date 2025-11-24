Slušaj vest

Paketima dobrodošlice za bebe rođene tokom 2025. godine, Gradska opština Novi Beograd obradovala je novu grupu od 150 svojih najmlađih sugrađana tokom jedanaeste podele bebi-paketa u okviru projekta „Dobro došla bebo na Novi Beograd”.

Pakete su delili predsednica opštine Ivana Nikolić, zamenik predsednice Marko Antić, kao i predstavnici ove opštine.

– Za naš rad porodica je na prvom mestu, a Novi Beograd je velika porodica. Podela bebi-paketa je samo jedna u nizu akcija koje sprovodimo kada je reč o podršci porodici, negovanju porodičnih vrednosti i zajedništva – istakla je Nikolićeva.

Ona je podsetila da je Opština pre nekoliko dana ugostila „Karavan roditeljstva”, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, pod nazivom „Porodica u srcu”, tokom kojeg je veliki broj porodica uživao u „Puzijadi” sa više od 150 beba.

– Želimo da bebe, i kada malo porastu, imaju zanimljive programe. Od 20. decembra očekuje nas „Novobeogradska zimska bajka”, kao i podela novogodišnjih paketića sa zabavnim programom za decu i nagradama za roditelje – najavila je predsednica ove opštine.

Roditelji čija su deca rođena tokom 2025. godine, prijavu za bebi-paket mogu podneti popunjavanjem obrasca u šalter sali Opštine Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 167, ili putem sajta www.novibeograd.rs. Prilikom preuzimanja paketa na uvid je potrebno priložiti ličnu kartu jednog od roditelja, podsećaju iz ove gradske opštine.