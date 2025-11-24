Slušaj vest

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Barajevo, od ponedeljka, 24. novembra 2025. godine, do subote, 29. novembra 2025. godine. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u vremenu od 22.00 do 06.00 sati, osetiće sledeći potrošači:

24/25.11.2025. godine – u Lipovičkom putu, sa bočnom mrežom pripadajućih ulica;
25/26.11.2025. godine – u naselju Barajevo;
26/27.11.2025. godine – u naseljima Baćevac i Meljak;
27/28.11.2025. godine – u naseljima Šiljakovac, Guncati i Vranić;
28/29.11.2025. godine – u naseljima Lisović i Beljina.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju, poručuju iz Vodovoda.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

Kurir.rs

