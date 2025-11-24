DANAS BEZ STRUJE I SAM CENTAR BEOGRADA: Na spisku za isključenja 7 opština
Spisak isključenja struje
Stari grad
08:30 - 12:30 CARA DUŠANA: 78,55-61, DOBRAČINA: 42-46,56-56A,37-39,45-49, DOSITEJEVA: 36-38,39,43-47A, KNEGINjE LjUBICE: 32-44, SKENDER-BEGOVA: 47A,51-55,59-63A, STRAHINjIĆA BANA: 57-63,67-69,
Zvezdara
08:30 - 18:00 RUZVELTOVA: 50-50,
Palilula
08:30 - 18:00 MIJE KOVAČEVIĆA: 2,1-1, NIKODIMA MILAŠA: 10-12,17,21-27, RUZVELTOVA: 43-45,55,61-63J, VOJVODE VUKA: 8,
Voždovac
14:00 - 15:00 ADMIRALA VUKOVIĆA: 42-46,50-58,43-55, BORISAVLjEVIĆEVA: 20-26,30-40,44-44,19-45, BOŽE JANKOVIĆA: 11, EMANUILA JANKOVIĆA: 2-4,10, STEVANA LILIĆA: 4A-8,3-7,
Čukarica
08:30 - 14:00 BEOGRADSKOG BATALjONA: 2,29, KNEZA VIŠESLAVA: 48-64V, PETRA MARTINOVIĆA: 19A-35, TUNISKA: 4D-4G, ŽARKA VUKOVIĆ PUCARA: 24-38,47-55,59, ŽARKOVAČKA: BB,2-2V,1-11, ZIMONjIĆEVA: BB,2-10, Naselje BANOVO BRDO: PETRA DRAPŠINA: 2-2,1,5A-5C,
Novi Beograd
08:30 - 14:00 DOBOJSKA: 16-18,13-33, MAGLIĆKA: 2-8,1-7,
08:30 - 10:30 TOŠIN BUNAR: 155,
Obrenovac
08:00 - 15:00 Naselje Grabovac: DONjI KRAJ: 0,8-10,36A,68,466,480-486,592-594,602-604,610-622,628-630A,634,638A-642,646-650,658,3,7-9,95A,471,477,481,485,489,599-601,609-613,619-621,625-625B,629A-629B,633-643A,661, Naselje OBRENOVAC: SKELA: 414,444, Naselje SKELA: SLAVKA BRKIĆA: 8A,92,77-79, VROVI: 444,443-445,
