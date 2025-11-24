Slušaj vest

Devojka stara 20 godina koja je pala sa visine u Studentskom gradu u Tošinom bunaru sinoć u 23.51 sati, teško je povređena i ekipa Hitne pomoći ju je prevezla u KBC Zemun.

Tokom noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 21.17 sati u Južnom bulevaru lakše je povređen pešak, koji je prevezen u Urgentni centar, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

U Ulici Strahinjića bana u 1.57 sati posle ponoći u saobraćajnoj nezgodi lakše su povređene dve osobe, koje su takođe prevezene u Urgentni centar.