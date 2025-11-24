Slušaj vest

Devojka stara 20 godina koja je pala sa visine u Studentskom gradu u Tošinom bunaru sinoć u 23.51 sati, teško je povređena i ekipa Hitne pomoći ju je prevezla u KBC Zemun.

Tokom noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 21.17 sati u Južnom bulevaru lakše je povređen pešak, koji je prevezen u Urgentni centar, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

U Ulici Strahinjića bana u 1.57 sati posle ponoći u saobraćajnoj nezgodi lakše su povređene dve osobe, koje su takođe prevezene u Urgentni centar.

Kurir.rs/Telegraf.rs

Ne propustiteBeogradDANAS BEZ STRUJE I SAM CENTAR BEOGRADA: Na spisku za isključenja 7 opština
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradOVI DELOVI ČUKARICE DANAS NEĆE IMATU VODU: Spremite zalihe, česme će biti suve do 15 sati
slavina
BeogradVODOVOD OD VEČERAS ISPIRA MREŽU U OVOM DELU BEOGRADA: Pogledajte raspored po danima
1596560251nestasicavodebanjavrujcifotorina3.jpg
BeogradPRIJAVA ZA NOVOGODIŠNJE PAKETIĆE POČINJE DANAS! Ako živiite na Voždovcu, ovo je procedura
Screenshot 2025-11-23 133745.jpg