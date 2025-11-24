Prvog radnog dana u sedmici, jutro u Beogradu prijatno je za vožnju - sunčano i suvo, ali i pored toga beleže se velike gužve u saobraćaju.
jutarnji špic
OGROMNE GUŽVE, ALI ZASTOJA NEMA! Saobraćaj najgušći na Gazeli, ali teče! GSP ide uobičajeno (FOTO)
Ovog jutra u saobraćajnom špicu, gužvi ima ali ne i zastoja. GSP ide uobičajeno za radni dan.
AMSS: Magla i mraz usporavaju vožnju, zadržavanja na granici za teretna vozila i do pet sati
Saobraćaj u Srbiji odvija se uz jutarnji mraz i maglu koji usporavaju vožnju, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za teretna vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Jutarnji špic u Beogradu
Vozači se upozoravaju na opasnost od poledice i proklizavanja točkova. Nema zadržavanja na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere. Teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Šidu četiri sat, a na prelazu Kelebija dva sata, dodao je AMSS.
Kurir.rs
