Slušaj vest

Ovog jutra u saobraćajnom špicu, gužvi ima ali ne i zastoja. GSP ide uobičajeno za radni dan.

AMSS: Magla i mraz usporavaju vožnju, zadržavanja na granici za teretna vozila i do pet sati

Saobraćaj u Srbiji odvija se uz jutarnji mraz i maglu koji usporavaju vožnju, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za teretna vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

1/9 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Vozači se upozoravaju na opasnost od poledice i proklizavanja točkova. Nema zadržavanja na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere. Teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Šidu četiri sat, a na prelazu Kelebija dva sata, dodao je AMSS.