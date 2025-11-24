"Sad smo se malo stabilizovali do Nikoljdana"

Doktorka Ivana Stefanović ističe da se visoki pritisak često javlja kao posledica konzumacije slane i masne slavske hrane. Štaviše, prekomerna konzumacija hrane može izazvati probleme sa žučnom kesom i povezana je s potencijalno opasnim upalama.

Početak slavske sezone doneo je pojačan broj poziva Hitnoj pomoći, a prema rečima doktorke Ivane Stefanović iz Hitne pomoći, građani se najčešće javljaju ne direktno zbog prejedanja, već zbog posledica koje obilna, masna i slana hrana izaziva.

Kako navodi doktorka Ivana Stefanović, posledica ovakvog načina ishrane jeste visok pritisak.

- Kad krene vreme slava, slavskog kupusa, koji je divan, sarma i podvarak, ali zaista je problem ako imate hipertenziju i to jedete, zato što sve to što se za slave sprema je izuzetno slano i doprinosi vašoj bolesti - navodi dr Stefanović.

Prema njenim rečima, samo prošle nedelje, zbog Đurđica i Aranđelovdana, zabeležen je veliki broj intervencija upravo zbog povišenog pritiska.

- Sad smo se malo stabilizovali do Nikoljdana - napominje ona.

Dodaje da pacijenti često prijavljuju stomačne tegobe, tačnije jake bolove ispod desnog rebarnog luka, što je tipičan simptom kod osoba koje već imaju problema sa žučnom kesom.

- Ako znate da već imate problem sa žučnom kesom, već vam je nekad dijagnostikovan kamen, sad sa ovom ishranom ili prejedanjem možete nešto pokrenuti što nije dobro. Ako to niste rešili na vreme, mislim, na kamen u žučnoj kesi ili neke upale koje imate, sada postoji velika opasnost. Zapravo, žučna kesa per se nije tako strašan problem, koliko je problem što imaju sa pankreasom zajednički izvodni kanal, pa se ta upala prenosi na pankreas, pa je zapravo to ono čega se plašimo i ono što može biti dodatno opasno - pojasnila je.

Iz Hitne pomoći poručuju da građani uživaju u slavama, ali da sutradan i narednih dana obavezno jedu umerenije kako bi organizam došao u ravnotežu.

- Studije pokazuju da u društvu jedemo i do 30 odsto više. Na slavama treba da zaista se družimo, uživamo, pogotovo kada su neke slave, pa idete na više mesta, pa na svakom mestu nešto probate, ali pokušajte da ne probate na svakom mestu sve i pokušajte da se suzdržite - zaključila je doktorka.