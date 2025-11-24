Na uglu ulica Ljube Nenadovića i Vojvode Mišića u Obrenovcu svakog dana u godini može se kupiti sveže rezano cveće.
Beograd
"2 JAKNE, SVE NA MENI DUPLO GARDEROBE" Stojadin i Milena godinama prodaju cveće u Obrenovcu i po najgoroj zimi, ujutru već od 6! Vele, ide dobro, a ovo su cene
Slušaj vest
Milena Bošković i Stojadin Petrović prodajom se bave godinama i navikli su na sve vremenske uslove, pa i one najteže zimske.
Prodaja buketa uprkos hladnom vremenu je zadovoljavajuća, a cene se kreću od 200 do 250 dinara.
Oboje veruju da je to zbog cena koje nisu previsoke a u ponudi imaju i suvog cveća.
- Prodaja najbolje ide u proleće, veli Stojadin, a Milena kaže da ono što odgaji i proizvede prodaje i ovako, Obrenovčanima, ali i cvećarama.
Prodavci cveća u Obrenovcu Foto: RTV Mag Youtube printscreen
Vidi galeriju
Kažu, hladno je, ali zbog posla mora da se porani, a ujutru je baš zima.
Stojadin pokazuje šta je sve obukao i kaže da od garderobe ima sve duplo na sebi kako bi se zaštitio od hladnoće.
Kurir.rs/RTV Mag
Reaguj
Komentariši