Slušaj vest

Milena Bošković i Stojadin Petrović prodajom se bave godinama i navikli su na sve vremenske uslove, pa i one najteže zimske.

Prodaja buketa uprkos hladnom vremenu je zadovoljavajuća, a cene se kreću od 200 do 250 dinara.

Oboje veruju da je to zbog cena koje nisu previsoke a u ponudi imaju i suvog cveća.

- Prodaja najbolje ide u proleće, veli Stojadin, a Milena kaže da ono što odgaji i proizvede prodaje i ovako, Obrenovčanima, ali i cvećarama.

Prodavci cveća u Obrenovcu Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Kažu, hladno je, ali zbog posla mora da se porani, a ujutru je baš zima. 

Stojadin pokazuje šta je sve obukao i kaže da od garderobe ima sve duplo na sebi kako bi se zaštitio od hladnoće.

Kurir.rs/RTV Mag

Ne propustiteDruštvoNASTAVNICA SRPSKOG ODVELA UČENIKA KOD FRIZERA! Marija oduševila ceo Obrenovac - ovakav treba da bude svaki prosvetni radnik
nastavnica Marija Živanović
BeogradOBRENOVČANE NA KRSTOVDANSKOM VAŠARU DOČEKIVAO PANDA! Došao iz Jagodine kao atrakcija za slikanje, evo kakva je bila astmosfera (VIDEO)
vašar+.jpg
BeogradPORODIČNI TRENUCI U PRIRODI: Nezaboravno druženje i dan u prirodi za najmlađe (VIDEO)
Screenshot 2025-09-25 110348.jpg
BeogradU OBRENOVCU NEMA DVORIŠTA KOJE NEMA OVAJ UKRAS! Domaćice ga prosto obožavaju u bašti, ima ga i u roze boji! (VIDEO)
Screenshot 2025-09-24 125942.jpg