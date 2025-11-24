Slušaj vest

Milena Bošković i Stojadin Petrović prodajom se bave godinama i navikli su na sve vremenske uslove, pa i one najteže zimske.

Prodaja buketa uprkos hladnom vremenu je zadovoljavajuća, a cene se kreću od 200 do 250 dinara.

Oboje veruju da je to zbog cena koje nisu previsoke a u ponudi imaju i suvog cveća.

- Prodaja najbolje ide u proleće, veli Stojadin, a Milena kaže da ono što odgaji i proizvede prodaje i ovako, Obrenovčanima, ali i cvećarama.

Kažu, hladno je, ali zbog posla mora da se porani, a ujutru je baš zima.

Stojadin pokazuje šta je sve obukao i kaže da od garderobe ima sve duplo na sebi kako bi se zaštitio od hladnoće.