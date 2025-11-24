Popodnevni špic je svakidašnji za Beograd, te se savetuje oprez i strpljenje vozačima
Popodnevni špic
VOZAČI, OPREZ! OVE PRAVCE IZBEGAVAJTE Popodnevni špic uzeo maha u prestonici: Vozila mile na Gazeli, ali je "gusto" i na ovom delu! (FOTO)
Popodnevni špic je uveliko uzeo maha u prestonici, gde su gužve u saobraćaju primetne na više mesta — a na pojedinim pravcima vozila mile po putu!
Naime, kako se može videti na naxi kamerama, "najgušće" je na Gazeli, mostu na Adi, Nemanjinoj ulici, ali i na Slaviji.
Popodnevni špic, 24. novembar Foto: Printscreen Naxi kamere
Slična situacije je i na auto-putu Novi Beograd, kao i na Brankovom mostu, tačnije Terazijskom tunelu.
Popodnevni špic je svakidašnji za Beograd, te se savetuje oprez i strpljenje vozačima.
Kurir.rs
