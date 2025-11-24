Zaposleni i deca su bezbedno napustili vrtić pre dolaska pripadnika VSJ
Veliki Mokri Lug
U vrtiću "Zeka" u Velikom Mokrom Lugu na Zvezdari danas je došlo do požara.
Prema prvim informacijama, gorela je elektroinstalacija od bojlera u kuhinji, a požar je ugašen pre dolaska vatrogasno-spasilačke jedinice.
Zaposleni i deca su bezbedno napustili vrtić pre dolaska pripadnika VSJ.
Intervenišu pripadnici VSJ Voždovac, pet vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila.
Kurir.rs/Newsmax Balkans
