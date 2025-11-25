OPET KOLAPS U BEOGRADU: Najkritičnije na Gazeli, gužve ima i u ovim delovima grada (foto)
Gužve ovog jutra u Beogradu ima na svim glavnim saobraćajnicama, mostovima, kao u ulicama koje vode do centra grada.
Najkritičnije je na Gazeli, gde su kolone vozila u oba smera. Veći broj vozila je i kod Autokomande, na moto-putu. Saobraćaj je pojačan na Vračaru, najviše vozila je kod Hrama Svetog Save. Gužve su i kod Vukovog spomenika, Bogoslovije, kao i u Takovskoj.
AMSS: Kolovozi mokri, zadržavanja na granici za teretna vozila
Saobraćaj u Srbiji odvija se po mokrim kolovozima zbog lokalne pojave kiše dok zadržavanja na granici ima za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Opasnost od poledice, dužeg zaustavnog puta i iznenadnog proklizavanja vozila biće prisutnija posebno tokom jutra i noći.
Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.
Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Šidu četiri sata, na prelazima Horgoš i Kelebija po dva sata, dok se na prelazima Bezdan i Sremska Rača čeka po sat vremena, dodao je AMSS.