Gužve ovog jutra u Beogradu ima na svim glavnim saobraćajnicama, mostovima, kao u ulicama koje vode do centra grada.

Najkritičnije je na Gazeli, gde su kolone vozila u oba smera. Veći broj vozila je i kod Autokomande, na moto-putu. Saobraćaj je pojačan na Vračaru, najviše vozila je kod Hrama Svetog Save. Gužve su i kod Vukovog spomenika, Bogoslovije, kao i u Takovskoj.

AMSS: Kolovozi mokri, zadržavanja na granici za teretna vozila

Saobraćaj u Srbiji odvija se po mokrim kolovozima zbog lokalne pojave kiše dok zadržavanja na granici ima za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Opasnost od poledice, dužeg zaustavnog puta i iznenadnog proklizavanja vozila biće prisutnija posebno tokom jutra i noći.

Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.