Slušaj vest

Gužve ovog jutra u Beogradu ima na svim glavnim saobraćajnicama, mostovima, kao u ulicama koje vode do centra grada.

Najkritičnije je na Gazeli, gde su kolone vozila u oba smera. Veći broj vozila je i kod Autokomande, na moto-putu. Saobraćaj je pojačan na Vračaru, najviše vozila je kod Hrama Svetog Save. Gužve su i kod Vukovog spomenika, Bogoslovije, kao i u Takovskoj. 

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: Kolovozi mokri, zadržavanja na granici za teretna vozila

Saobraćaj u Srbiji odvija se po mokrim kolovozima zbog lokalne pojave kiše dok zadržavanja na granici ima za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Opasnost od poledice, dužeg zaustavnog puta i iznenadnog proklizavanja vozila biće prisutnija posebno tokom jutra i noći.

Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Šidu četiri sata, na prelazima Horgoš i Kelebija po dva sata, dok se na prelazima Bezdan i Sremska Rača čeka po sat vremena, dodao je AMSS.

Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: Dve saobraćajke, Hitnu najviše zvali astmatičari i srčani bolesnici
hitna pomoć noć
BeogradBEOGRAD DOBIJA PODZEMNI TUNEL OD 2 KILOMETRA: 40 metara pod zemljom prolaziće 30 autobuskih linija, spojiće Ekonomski fakultet s Bulevarom despota Stefana
Screenshot 2025-11-11 123809.jpg
BeogradDELOVI ČAK 11 BEOGRADSKIH OPŠTINA BEZ STRUJE: Na spisku i sam centar grada, isključenja negde i do 18 sati
utičnica
BeogradPomozite danas nekome i pokažite humanost na delu! Evo i kako i gde - vaše malo nekome znači puno!
shutterstock_2479399295.jpg