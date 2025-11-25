Slušaj vest

Iako je kalendar skoro zakoračio u zimu, Beograđani poslednjih dana prijavljuju neuobičajenu pojavu u svojim domovima - komarce!

Mnogi su se probudili sa ubodima koji intenzivno svrbe, čak više nego tokom letnje sezone, što je iznenadilo građane navikle da se ovih "krvopija" reše bar tokom zimskih meseci.

Kako je istakla jedna Beograđanka, pre nekoliko dana probudila se i primetila na ruci tri uboda koja su jako svrbela, a ubrzo nakon toga u svojoj sobi zatekla je čak dva ogromna komarca.

- Ujutru sam ustala i osećam ruka me baš svrbi, bacila sam pogled i imala šta da vidim, tri pečata. Ja sam pomislila da nije pauk, ali opet nije to bilo to. Ubrzo sam u sobi zatekla i dva ogromna komarca, kakve ni leti nisam videla - kazala je ona.

Beograđanina komarac probudio usred noći

Međutim, ova žena nije usamljen slučaj, još nekoliko građana požalilo se na ove "krvopije".

- Probudio me je usred noći, samo sam čuo zujanje. Pomislih da li je moguće komarac usred novembra - priča nam jedan Beograđanin.

Prema rečima stručnjaka, razlog za ovaj neuobičajeni prizor u novembru krije se u klimatskim promenama i temperaturnim oscilacijama.

Proteklih dana dnevne temperature dostizale su i prolećne vrednosti, stvarajući uslove u kojima komarci mogu da prežive i ostanu aktivni mnogo duže.

Iako ne vole hladnoću, neke vrste se prilagodile

Kako je ranije pisao RTS, komarci su hladnokrvna stvorenja, što znači da se njihova telesna temperatura menja sa okolinom. Kako temperature padaju, oni postaju manje aktivni i mogu uginuti ako temperatura bude preniska. Međutim, određene vrste komaraca su se prilagodile da prežive u područjima sa dosta hladnijom klimom, kao što je Arktik.

Te vrste su razvile posebne adaptacije za preživljavanje u tim ekstremnim uslovima.

Na primer, neke vrste komaraca će koristiti neku vrstu antifriza u svojoj krvi da bi izdržale niže temperature. Ta supstanca im pomaže da prežive temperature čak i do -50 Celzijusa!

Druge vrste komaraca mogu hibernirati tokom zimskih meseci. Tako nekada mogu da prežive i vrlo niske temperature i onda se aktiviraju na proleće kada temperature počnu da rastu.

Sklonište od hladnoće pronalaze i u kućama

Neke vrste komaraca preživljavaju tako što se tokom hladnih perioda sklanjaju na tople lokacije. Mogu naći sklonište u kućama, štalama ili čak ispod kamenja gde su temperature umerenije.

Kada temperatura padne ispod 10 stepeni Celzijusa, komarci mogu postati uspavani i usporeni, a ako temperatura padne ispod sedam stepeni, i to potraje neko vreme, može prouzrokovati njihovu smrt.

Nikako ne vole vetar

Komarcima je potrebna vlaga da bi preživeli, a u hladnijim klimatskim uslovima do vlage je možda teže doći. Osim povoljne temperature, komarcima je potrebno dovoljno vlage da bi preživeli, a smeta im i vetar, posebno onaj hladan.

Dok neke vrste, kako je navedeno, hiberniraju, druge ostavljaju jaja do proleća.