Vozač je potom pobegao sa mesta incidenta.

Opasna situacija zatekla je vozače pod okriljem noći - sa jednog od kamiona otpali su delovi, zbog čega vozač drugog kamiona i vozači još nekoliko vozila obilaze prepreku na putu i vraćaju se u svoju traku, ali jedan vozač imao je sasvim drugu ideju.

Osoba za volanom "opel korse" dodaje gas i nastavlja srednjom trakom u kojoj su bili delovi ili desnom stranom pretiče kamion koji pokušava da se vrati u nju nakon obilaženja i pri velikoj brzini čime mu uleće u mrtvi ugao.

Dolazi do kontakta sa kamionom iz kog je snimano.

Uprkos tome, što je umalo izazvao saobraćajnu nesreću, vozač "korse" dodaje gas i nastavlja dalje iako mu vozač kamiona čak i ablenduje da se zaustavi.

Nedugo nakon objave video snimak je prikupio brojne reakcije, a narod je u komentarima mahom izražavao bes napominjući da su takvi vozači razlog za ovoliki broj udesa na putevima u Srbiji.

- Sve genije do genija a niko pojma o životu nema, zato se i gine ovoliko, zbog ovoliko pametnih. Pozdrav izuzecima - piše u jednom od komentara.

(Kurir.rs/Blic/192)

